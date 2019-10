Libanese regering treedt af na massale protesten

De Libanese premier Saad Hariri heeft dinsdagmiddag zijn ontslag en dat van zijn voltallige regering aangeboden. In een korte toespraak zei Hariri dat zijn regering „in een impasse is beland” en dat „er een grote schok nodig is om uit de crisis te komen”.

Het ontslag komt nadat Libanon al dertien dagen lang wordt verlamd door een ongekend protest tegen de corruptie en het wanbeheer waarvoor de politieke klasse verantwoordelijk wordt gesteld.

Hariri’s ontslag is een streep door de rekening van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah en zijn politieke bondgenoten. Nasrallah had eerder in een toespraak gezegd dat hij het ontslag van de regering niet zou aanvaarden.

Eerder op dinsdag hadden aanhangers van Hezbollah en Amal, de andere grote shi’itische partij, het kamp van de betogers aangevallen in het centrum van Beiroet. Mensen werden afgeranseld en tenten en podia werden in brand gestoken.

Regering van technocraten?

Het ontslag van de regering was een van de eisen van de leiderloze beweging. Op straat in Beiroet werd het nieuws juichend onthaald. Sommigen willen verder gaan en eisen een tribunaal waar de politici zich moeten verantwoorden voor hun rijkdom.

Wat er nu gaat gebeuren is nog onduidelijk. President Michel Aoun, een christen maar een politieke bondgenoot van Hezbollah, kan het ontslag weigeren. Of hij kan Hariri vragen een nieuwe regering te vormen.

Maar het vormen van een regering in Libanon kan erg lang duren. Aan de huidige regering ging negen maanden onderhandelingen vooraf. Nasrallah had in zijn toespraak gewaarschuwd dat als de betogingen de regering deden vallen, dat opnieuw tot een impasse zou leiden met aan het eind een regering met veelal dezelfde politici erin.

Eén alternatief is dat Aoun aan Hariri of iemand anders vraagt om een regering van technocraten te vormen. Dat is een eis van sommige betogers.

Banken gesloten

Het protest in Libanon barstte los naar aanleiding van een belasting op Whatsapp-gesprekken die de regering wilde invoeren. Het keerde zich al snel tegen de hele politieke klasse en het sektarische systeem waarin die gedijt.

Hariri had vorige week een pakket maatregelen aangekondigd om aan de betogers tegemoet te komen. Veel betogers vertrouwden er niet op dat de regering die plannen ook zou uitvoeren.

Door de onrust zijn de Libanese banken al dertien dagen gesloten. Er wordt gevreesd voor een stormloop op de dollar wanneer ze weer opengaan. Libanon verkeerde al voor het protest in een precaire financiële en economische situatie, waardoor de koppeling van het Libanees pond aan de dollar in het gedrang kwam.

De directeur van de nationale bank, Riad Salameh, heeft maandag gewaarschuwd dat Libanon binnen een kwestie van dagen financieel kan instorten als de onrust aanhoudt. Dinsdag nuanceerde hij die uitspraak. „Ik zeg dat we binnen enkele dagen een oplossing moeten vinden om het vertrouwen te herstellen en een ineenstorting in de toekomst te vermijden”, aldus Salameh.

Lees ook De angst voor de ander is deze week verdwenen in Libanon