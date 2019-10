Kabinet wil snel ruimere normen voor grond met PFAS-vervuiling

Het kabinet wil dat er uiterlijk op 1 december nieuwe, ruimere normen zijn voor de hoeveelheid PFAS in de grond. Daardoor moeten bagger- en grondverzetwerkzaamheden weer hervat kunnen worden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) meldt dinsdag dat ze het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd heeft zo snel mogelijk onderzoek te doen naar nieuwe waarden.

De geldende norm van maximaal 0,1 microgram PFAS per kilo grond is volgens bouwers te streng. Op veel plaatsen voldoet de bodem niet aan de eisen, waardoor grond niet meer verplaatst mag worden en de meeste bagger- en grondverzetwerkzaamheden stil liggen.

Staatssecretaris Van Veldhoven wil „zo snel mogelijk van de 0,1-grens af, binnen de veilige ruimte die er is”. Het nieuwe PFAS-plafond moet gebaseerd zijn op de „landelijke achtergrondwaarde”, oftewel de basishoeveelheid PFAS die gemiddeld genomen in de Nederlandse bodem zit. Die ligt hoger dan 0,1 microgram per kilo. Het RIVM moet op basis van „recente metingen” bepalen hoe hoog de achtergrondwaarde precies is.

Schadelijk

Bouwers moeten de grond sinds 1 oktober controleren op de aanwezigheid van PFAS, een verzameling van zo’n zesduizend amper afbreekbare synthetische stoffen. Ze zitten op veel plekken in de bodem. Van sommige is bekend dat ze schadelijk zijn voor mensen.

De bouwsector gaat woensdag demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De bouwvakkers, baggeraars en grondwerkers hebben aangekondigd dat ze het terrein willen „vol zetten” met hijskranen, betonwagens en ander bouwmaterieel. Behalve over de PFAS-kwestie willen de bouwers hun onvrede uiten over de stikstofproblematiek. Er worden amper nog bouwvergunningen verleend, omdat sinds enkele maanden onduidelijk is aan welke stikstofnormen bouwprojecten moeten voldoen.