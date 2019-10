Irak produceert opnieuw recordhoeveelheden olie maar de gewone bevolking merkt daar weinig of niets van. Zij zien in plaats daarvan dat de elektriciteit voortdurend uitvalt, dat water niet beschikbaar is of niet geschikt is voor consumptie, en dat er geen banen zijn voor de jongeren.

Foto Thaier Al-Sudani / Reuters