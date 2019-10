Wong noemt uitsluiting verkiezingen ‘politieke censuur’

De bekende Hongkongse activist Joshua Wong is uitgesloten van deelname aan verkiezingen in de semi-autonome regio. Dat heeft hij dinsdag bekendgemaakt op Twitter.

De Hongkongse regering bevestigt volgens persbureau Reuters dat één kandidaat voor de districtsverkiezingen eind november is uitgesloten omdat hij onafhankelijkheid van de regio bepleit. Volgens Wong is sprake van politieke censuur door Beijing.

Joshua Wong heeft eerder kenbaar gemaakt dat hij een voorstander is van een referendum over onafhankelijkheid van Hongkong. Hierdoor beschouwt de Hongkongse regering hem als voorstander van afscheiding van China, wat indruist tegen de grondwet. Wong stelt zelf dat hij niet voor onafhankelijkheid pleit, maar voor het recht te mogen kiezen.

In een serie tweets stelt Wong dat „de keuze mij uit te sluiten duidelijk politiek gemotiveerd is”. Volgens Wong heeft de Chinese regering druk gezet op de Hongkongse autoriteiten hem uit te sluiten vanwege zijn werk als activist.

De nu 23-jarige Wong werd in 2014 bekend als leider van de zogenoemde Paraplurevolte, waarbij vooral studenten pleitten voor vrije verkiezingen.

Wong zei dinsdag in Hongkong tegen journalisten te verwachten dat zijn uitsluiting zal leiden tot nog grotere protesten in de semi-autonome regio. In Hongkong vinden sinds juni demonstraties plaats tegen Chinese inmenging en voor democratische vrijheden. De demonstranten eisen onder meer het vertrek van de hoogste leider Carrie Lam, die te veel beïnvloed zou worden door de hoogste bazen in Beijing.

Carrie Lam verklaarde dinsdag dat zij de demonstranten op politiek vlak niet tegemoet wil komen. „Het nemen van maatregelen om gewelddadige demonstranten tegemoet te komen, is volgens mij geen oplossing”, zei zij tegen journalisten.

Ook waarschuwde Lam voor een economische recessie in Hongkong als de protesten voortduren. De demonstraties hebben een negatief effect op onder meer toerisme en handel.