Het is de ‘jongens van de bouw’ nu menens

Van 224 likes op LinkedIn naar ruim 1.900 aanwezigen op Facebook naar mogelijk meer dan tienduizend man op het Malieveld. De bouwdemonstratie woensdag in Den Haag begon met een eenvoudig bericht op LinkedIn, drie weken geleden. „De boeren zijn nu volop in het nieuws door hun actie tegen de nieuwe stikstofregels”, schreven Klaas Kooiker en Arnold Tuytel. „Moeten wij ook een actie gaan houden?”

Kooiker (33) en Tuytel (40) zijn bouwondernemers – Kooiker heeft 13 jaar een aannemers- en grondzuigbedrijf in Staphorst, waar zo’n 45 mensen werken. Tuytel is ruim 20 jaar de baas van een onderneming in Oud-Alblas die machines verhuurt, met 55 man in dienst. Zij ondervonden de gevolgen van de regels omtrent stikstof en PFAS: Tuytel zag een project van de N3 tussen Papendrecht en Dordrecht uitgesteld worden vanwege het stikstofbeleid, Kooiker kon geen grond meer wegzuigen in Amsterdamse kruipruimtes vanwege de PFAS-norm.

Kamerdebat de druppel

Het Kamerdebat over stikstof op 17 oktober, waar het veel over de landbouw maar nauwelijks over de bouw ging, was vervolgens de druppel; de twee besluiten hierna tot het oprichten van Stichting Grond in Verzet en het plannen van een actiedag. „Als ik in mijn eentje voor elkaar zou kunnen krijgen om deze situatie op te lossen, zou ik in mijn eentje naar Den Haag rijden”, zegt Kooiker. „Maar dat gaat niet.”

Nu zijn de twee mkb’ers het gezicht van de grootste demonstratie van de bouw in jaren, waarbij 36 brancheorganisaties zich hebben aangesloten. Via een crowdfundactie hebben ze bijna 36.000 euro opgehaald voor de organisatie van deze dag. Er komen bewindslieden en artiesten langs, zoals de Brabantse band Bertus Staigerpaip, bekend van de hit Wij zijn de jongens van den bouw.

‘Materiaal nee’

De duizenden bouwers die willen komen, zijn opgeroepen in oranje hesjes te verschijnen. De slogan is: „Mensen ja, materiaal nee”. De mannen vrezen dat bij het grote publiek de sympathie voor weer een allesontwrichtende demonstratie ontbreekt. Daarom zetten ze al in de nacht van dinsdag op woensdag „het Malieveld vol” met hijskranen, shovels en ander materieel. Zo hopen ze dat de overlast minimaal blijft, maar de impact op de politiek groot. Tuytel:„Maar we willen wel laten zien dat het menens is.”