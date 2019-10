Grootaandeelhouder wil VolkerWessels helemaal overnemen

VolkerWessels komt mogelijk weer volledig in handen van de familie Wessels. Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie, dat nu al grootaandeelhouder is, wil alle aandelen van het bouwconcern aan de Amsterdamse beurs opkopen. Dat heeft VolkerWessels dinsdag laten weten. Het fonds bezit al bijna 64 procent van de aandelen. Bij een overname zou het bedrijf waarschijnlijk van de beurs verdwijnen.

Of het ook daadwerkelijk tot een overname komt, staat niet vast. „De onderhandelingen tussen VolkerWessels en Reggeborgh bevinden zich in een vroeg stadium en het is niet zeker dat er een overeenkomst zal volgen uit de besprekingen”, aldus het concern. Reggeborgh heeft 21,75 euro per aandeel geboden.

Reggeborgh heeft VolkerWessels in het verleden een paar keer overgenomen, om het vervolgens weer deels te verkopen. In 2003 verdween het bouwbedrijf voor het eerst van de beurs, nadat Reggeborgh het had overgenomen. Twee jaar geleden deed het fonds weer voor een deel afstand van VolkerWessels, door het terug te brengen naar de beurs. Op dat besluit komt Reggeborgh nu kennelijk weer terug.

VolkerWessels is na BAM het grootste bouwbedrijf van Nederland. Vorig jaar draaide het een omzet van 5,9 miljard euro, waarvan 138 miljoen overbleef als winst. Nadat het nieuws over de mogelijke overname dinsdag bekend was geworden, steeg de beurskoers van VolkerWessels met meer dan 20 procent.