Gemeente Arnhem verbiedt verkoop lachgas in horeca

De gemeente Arnhem verbiedt horeca-ondernemers per direct om nog langer lachgas te verkopen. Eerder deed de gemeente het gebruik van het het populaire roesmiddel op straat en bij evenementen al in de ban.

Het nieuwe verbod zou juridisch mogelijk zijn onder de Wet Milieubeheer, meldt de gemeente dinsdag. „De verkoper van lachgas is op basis van deze wet verplicht om (mogelijke) gevaren voor mens of voor het milieu te voorkomen of te beperken”, schrijft het Arnhemse college in een brief aan de gemeenteraad. Het college denkt dat deze aanpak kan leiden tot nieuwe jurisprudentie.

Zeker acht cafés in Arnhem verkopen momenteel lachgas. Dat gebeurt vanuit gasflessen, waaruit ballonnen worden gevuld met lachgas. Deze horeca-ondernemers krijgen in eerste instantie een waarschuwing. Blijven zij ook daarna lachgas verkopen, dan wordt bij een volgende controle een dwangsom opgelegd waarvan de hoogte afhankelijk is van de aangetroffen hoeveelheid lachgas. Dat geldt ook voor ondernemers die overgaan tot de verkoop van lachgaspatronen. In het uiterste geval wil de gemeente vergunningen gaan intrekken.

De gemeente wil op korte termijn gaan controleren bij de cafés. Wanneer de controles beginnen kon een woordvoerder niet vertellen, al wil de gemeente „er geen maanden mee wachten”.

Gezondheid en openbare orde

Het nieuwe verbod heeft meerdere redenen. Zo maakt het college zich zorgen over de gezondheid van jongeren en ook levert het gebruiken van lachgas problemen op voor de openbare orde, de verkeersveiligheid en het milieu, schrijft het college in de brief.

Arnhem wil op een later moment ook de verkoop van lachgaspatronen in de detailhandel aan banden leggen. Momenteel zijn deze patronen die worden gebruikt voor voor slagroomspuiten breed verkrijgbaar, zowel online als bij huishoudwinkels en groothandels. De gaspatronen zijn legaal en kennen geen leeftijdsgrens.