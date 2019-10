Federale rechter VS blokkeert omstreden abortuswetgeving Alabama

Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft dinsdag omstreden abortuswetgeving geblokkeerd die in november zou ingaan in de staat Alabama. Dat meldt persbureau AP. Door de wet, die in mei door de senaat van Alabama werd goedgekeurd, zou op abortus een maximum van 99 jaar cel komen te staan.

Volgens AP gaat het niet om een definitieve uitspraak van de rechter, maar is het een voorlopige voorziening. De rechtszaak tegen de wet, die is aangespannen door onder meer abortusklinieken en vrouwengezondheidsorganisatie Planned Parenthood, gaat nog altijd door.

De rechter oordeelde dat de wetgeving ongrondwettelijk is omdat die de vrijheid van vrouwen inperkt en de rechten van het individu aantast. Abortus zou strafbaar worden in alle stadia van de zwangerschap en er zijn geen uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting en incest. Ook zou abortus alleen toegestaan zijn als de zwangerschap tot serieuze gezondheidsproblemen zou leiden bij de moeder.

Niet onverwacht

Tegen nieuwszender CBS News zegt Steve Marshall, procureur-generaal van Alabama, dat de uitslag „niet onverwacht” was. Het doel van de wet is uiteindelijk de omverwerping van een belangrijke pro-abortusuitspraak van het Hooggerechtshof uit 1973, ‘Roe vs. Wade’. Mocht de federale rechter de wetgeving definitief ongrondwettelijk verklaren, dan kan die beslissing nog aangevochten worden bij het Supreme Court.

Een reeks conservatieve staten in de VS probeert soortgelijke abortuswetgeving als die in Alabama in te voeren, waaronder Ohio, Louisiana, Georgia, Missouri. In Ohio blokkeerde in juni een federale rechter strenge abortuswetgeving.