Facebook klaagt Israëlisch bedrijf aan om WhatsApp-hack

Facebook klaagt het Israëlische technologiebedrijf NSO aan voor het ontwikkelen van spionagesoftware waarmee gebruikers van WhatsApp gehackt kunnen worden. Dat blijkt uit de aanklacht die The Washington Post dinsdag op zijn site heeft gepubliceerd. In mei werd na onderzoek van Financial Times bekend dat NSO gebruikmaakte van een lek in WhatsApp om afluistersoftware te installeren op smartphones.

In de aanklacht schrijft Facebook, het moederbedrijf van WhatsApp, dat de spionagesoftware genaamd Pegasus gedurende twee weken in het voorjaar naar 1.400 smartphones is gestuurd. Onder anderen mensenrechtenactivisten, journalisten en advocaten waren het doelwit. NSO zegt dat zijn software alleen aan inlichtingendiensten en overheden wordt verkocht ter bestrijding van misdaad en terrorisme.

Pegasus

Het bekendste product van het in 2009 opgerichte NSO is spionagesoftware Pegasus, waarmee het ook de WhatsApp-gebruikers wist te hacken. Door alleen maar te bellen naar een smartphone kan met die software een telefoon gehackt worden. Als Pegasus binnen is, kan de spyware onder meer gesprekken afluisteren en meelezen met berichtenverkeer.

Na de publicatie in Financial Times vroeg WhatsApp zijn 1,5 miljard gebruikers de app te updaten om zo het veiligheidslek te dichten.

