Eerste hulp bij bipsbellers

Waar draag jij je telefoon? Van Rudy Giuliani weten we het inmiddels. Donald Trumps persoonlijke advocaat, wiens diplomatieke bemoeienis in Oekraïne aanleiding is voor een afzetprocedure, steekt zijn smartphone in zijn achterzak, zegt NBC.

Giuliani belde tot twee keer toe per ongeluk een NBC-journalist en liet de verslaggever via diens voicemail onbewust meeluisteren met persoonlijke, politiek gevoelige conversaties. Het eerste gesprek ging over beschuldigingen ten aanzien van Joe Bidens zoon Hunter. In het tweede gesprek praatte Giuliani met een collega-advocaat over iets „waar geld voor nodig is, een paar honderdduizend dollar.”

Dankzij deze slip of the phone staat Giuliani bij de Amerikaanse pers nu bekend als een ‘butt dialer’, een bipsbeller. Dat is de moderne variant op de ‘pocket dialer’, de broekzakbeller. In beide gevallen wordt per ongeluk het laatste gedraaide nummer of het nummer bovenaan de lijst geactiveerd. Dat kan gebeuren als je het toestel wegstopt zonder het scherm op slot te doen.

Bipsbellers zijn in opmars omdat de gemiddelde smartphone te groot wordt om nog aan de voorzijde van een (strakke) broekzak te steken. In 2011 was een 4 inch-toestel al heel wat, nu is zo’n compacte telefoon een zeldzaamheid. Wie niet wil hinken, steekt het toestel dus in de kontzak.

Of Giuliani daadwerkelijk met zijn derrière op ‘dial’ drukte durf ik te betwijfelen: hij draagt zeer ruim gesneden pakken en op één archieffoto meen ik een smarpthonebult in de rechterbroekzak (voorzijde) te ontwaren.

Hoe vaak we elkaar precies spookbellen is niet bekend. De enige graadmeter is het aantal neptelefoontjes naar alarmnummers. De hulpdiensten hebben er echt last van, bleek in 2015 uit onderzoek dat Google deed naar het overbelaste noodnummer in San Francisco.

In Nederland waren in 2011 nog drie van de vier telefoontjes naar alarmnummer 112 vals – vaak van boxbellers; afgedankte smartphones zonder simkaart, die ouders bij baby’s in de box hadden gelegd als speelgoed.

Anno 2019, laat de politie desgevraagd weten, heeft 112 minder last van onterechte meldingen. Van de drie miljoen telefoontjes naar het alarmnummer is nog 35 procent ‘vals’. Hoeveel daarvan uit een broekzak komen is onbekend, maar volgens de politiewoordvoerder is het aanraakscherm toch minder gevoelig voor missers dan een telefoon met echte toetsen.

In de prehistorie van de mobiele telefoon droeg je een gsm in een holster aan de broekband. Wat is nu de beste plek? Vrouwen kunnen nog uitwijken naar bh, hoofddoek of handtas, maar de meeste mannen zijn aangewezen op hun broekzak. Tot afgelopen jaar dan. Want de heuptas is terug van weggeweest. Dezelfde oubollige buidel die in de jaren negentig onder mijn navel bungelde, hangt nu – scheef – over de hippemannenborst. Over smaak valt niet te twisten, maar zo’n bum bag is de perfecte plek om je telefoon in op te bergen. Tip voor Rudy Giuliani: de kans dat je iemand per ongeluk buidelbelt, lijkt te verwaarlozen.

Marc Hijink schrijft over technologie.