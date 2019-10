Burgemeesters luiden in Kamerbrief noodklok over politiecapaciteit

In een brief aan de Tweede Kamer hebben burgemeesters dinsdag zorgen geuit over de capaciteit van de politie. De landelijke aanpak van georganiseerde misdaad legt volgens hen een te groot beslag op de politiecapaciteit die toch al „schaars” zou zijn. De burgemeesters schrijven dat daardoor de bestrijding van onder meer mensenhandel en cybercrime erdoor onder druk komt te staan.

Eerder deze maand kondigde het kabinet een pakket maatregelen aan ter bestrijding van de georganiseerde misdaad, mede naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum. Onderdeel van dat plan is het extra laten bewaken van advocaten en rechters door de politie. De regioburgemeesters, een samenwerkingsverband van burgemeesters, vinden de druk die deze maatregelen opleggen „onacceptabel”, schrijven ze dinsdag in de brief.

Onderbezetting

Zo moeten volgens hen politiebureaus sluiten door onderbezetting. Ook zouden aanrijtijden in sommige delen niet meer gehaald worden en nemen roofovervallen toe. Om gaten in de roosters te dichten, rijden wijkagenten noodhulp en zijn ze niet meer in de wijk aanwezig. De capaciteit bij de politie zou volgend jaar nog verder afnemen.

In de brief vragen de burgemeesters de Kamer om „structurele maatregelen” die de politiesterkte laten stijgen. „Het water staat ons en onze politie reeds tot aan de lippen.”