Boeing-topman: fouten bij ontwikkeling 737 MAX, nieuw systeem wordt getest

Boeing-topman Dennis Muilenburg wordt dinsdag, een jaar na de eerste crash van de 737 MAX, gehoord door het Amerikaanse Congres. Hij zal daar de fouten van het bedrijf toegeven en vertellen dat de nieuwe software op dit moment getest wordt, blijkt uit de verklaring die al gepubliceerd is.

Vorig jaar oktober en afgelopen maart stortten twee Boeings van het type 737 MAX neer. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. Beide ongelukken werden mede veroorzaakt door een fout in het ontwerp van het toestel. Topman Muilenberg gaat in zijn verklaring niet in op hoe de fouten tot stand zijn gekomen, maar vertelt wel over verbeteringen:

„We weten dat we fouten hebben gemaakt en dat we dingen verkeerd hebben gedaan. Wij erkennen die fouten, en we lossen ze op. We hebben verbeteringen aan de 737 MAX doorgevoerd om ervoor te zorgen dat dergelijke ongelukken nooit meer gebeuren.”

Muilenberg wordt dinsdag om 15.00 uur Nederlandse tijd gehoord in de Senaat, woensdag zal hij ook in het Huis van Afgevaardigden worden ondervraagd over de vliegtuigcrashes. Een werkgroep van het Huis van Afgevaardigden vraagt zich af of medewerkers onder druk zijn gezet om de 737 MAX snel af te leveren, schrijft The Wall Street Journal. Boeing zou ook hebben voorkomen dat er een extra training voor piloten nodig was.

Lees ook: Waarom de Boeings neergingen

Mechanische problemen

Het automatische veiligheidssysteem MCAS werkte in beide vliegrampen niet op de juiste manier. In plaats van twee sensoren werd het systeem afhankelijk gemaakt van één sensor. Bij de rampvliegtuigen ging juist die sensor kapot. Het veiligheidssysteem richtte vervolgens de neus van de twee ramptoestellen naar beneden. Piloten konden de ongelukken vervolgens niet voorkomen. Sinds maart staan de Boeings 737 MAX wereldwijd aan de grond, in afwachting van de oplossing voor het probleem.

Boeing heeft de software inmiddels verbeterd zodat het veiligheidssysteem niet herhaaldelijk of op basis van slechts een sensor kan worden geactiveerd. Met de verbeterde software heeft Boeing inmiddels 814 testvluchten uitgevoerd. Wanneer het toestel opnieuw wordt gebruikt, is niet bekend. Boeing moet eerst alle vragen van de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA beantwoorden.

In maart kwamen 157 mensen om het leven bij de crash in Ethiopië. De autoriteiten zijn nog bezig met het onderzoek naar het ongeluk. Een half jaar eerder stortte een Boeing 737 MAX neer in Indonesië. Bij dat ongeluk kwamen alle 189 inzittenden om het leven.

Financiële compensatie

Uit een rapport van Indonesische onderzoekers blijken mechanische problemen en fouten in het ontwerp te hebben bijgedragen aan de crash van het toestel van Lion Air. Volgens de onderzoekers waren de piloten niet goed op de hoogte van hoe de veiligheidssystemen zich zouden gedragen bij een noodsituatie en wisten ze niet hoe ze de crash konden voorkomen.

In juli kondigde de vliegtuigbouwer aan de nabestaanden van beide vliegrampen 100 miljoen dollar (90,2 miljoen euro) uit te keren. Daarvoor is een compensatiefonds geopend. „Natuurlijk kan geen enkel geldbedrag terugbrengen wat verloren is gegaan, maar we kunnen op z’n minst de gezinnen financieel helpen”, aldus Muilenburg dinsdag. Zijn personeel heeft 750.000 dollar gedoneerd.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer zag de kwartaalcijfers in het derde kwartaal van dit jaar flink dalen. De nettowinst was met 900 miljoen dollar 51 procent minder dan vorig jaar.