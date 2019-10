Bioloog Midas Dekkers wint als eerste de Drs. P Trofee: ‘Hij schrijft waar en leuk’

De schrijvende bioloog Midas Dekkers heeft dinsdag de eerste Drs. P Trofee in ontvangst genomen – voor zijn oeuvre dat door de jury wordt beschreven als „het hoogst denkbare: de combinatie van waar en leuk”.

De nieuwe prijs is ingesteld door de stichting Het Heen- en Weerschap, die de literaire nalatenschap van de in 2015 overleden dichter-zanger Heinz Polzer (alias Drs. P) beheert. De trofee is een geboetseerde kop van de naamgever en een bedrag van 2019 euro. Jaarlijks komt daar één euro bij, zodat hier volgens de initiatiefnemers sprake is van „de eerste inflatiegevoelige prijs”. Ook spreekt het stichtingsbestuur, dat tevens fungeerde als jury, van „een serieuze prijs voor kunstenaars die zichzelf niet al te serieus nemen”.

„Ik ben er hartstikke mee in mijn nopjes”, zei Dekkers in zijn dankwoord. „Dat kunnen wij grappige schrijvers wel gebruiken. Wij zijn ook maar kleine middenstanders.”

Dat de eerste laureaat een schrijver is die naar zijn zeggen niet kan rijmen, speelde voor de jury geen rol bij de keuze. „Het ging ons niet om het bekronen van navolgers van de doctorandus”, aldus bestuurslid Ivo de Wijs. „Het ging ons om schrijvers die nooit eerder een gezaghebbende prijs hebben gekregen. Voor de literaire jury’s is het nu eenmaal geen aanbeveling als jouw werk de lezer aan het lachen kan brengen.”

Dekker beaamde dat: „In de boekwinkels ben ik met verschillende van mijn boekjes in het verdomhoekje beland, dat ‘cadeauboeken’ heet. Dan hoef je je als koper niet te generen.”