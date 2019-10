Bestuur van de bv toch aansprakelijk

Twee opdrachtgevers verstrekken bouwbedrijf Bouwcare voor 440.000 euro opdracht voor een woning. Bouwcare verstuurt facturen voor ruim 150.000 euro, die betaald worden. En dan gaat Bouwcare failliet. De opdrachtgevers moeten op zoek naar een andere aannemer.

Ze stappen naar de rechtbank om het te veel betaalde aan Bouwcare en andere schade vergoed te krijgen. De opdrachtgevers weten dat je van een kale kip niet kunt plukken. Daarom proberen zij de schade te verhalen op de twee mensen achter Bouwcare bv.

Voor een bv geldt dat enkel de vennootschap aansprakelijk is en niet de personen erachter, stelt de rechter. Maar van die regel kan in uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken.

In deze casus is sprake van zulke uitzonderlijke omstandigheden. De twee achter Bouwcare blijken namelijk in het verleden meer bouwbedrijven te hebben gehad die failliet zijn gegaan. Daarbij was steeds eenzelfde patroon zichtbaar: ze incasseerden geld, kwamen afspraken niet na en lieten hun bedrijf failliet gaan.

In dit licht is volgens de rechter ondanks de bv sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. De twee bouwondernemers hebben onrechtmatig gehandeld en dienen hun voormalige opdrachtgevers 88.681 euro schade plus juridische kosten te vergoeden.

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2019:9345