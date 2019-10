Bertens door blessure Osaka toch in WTA Finals

Kiki Bertens mag toch spelen in de WTA Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi met de beste acht tennissters van het afgelopen seizoen. Ze neemt in de Chinese stad Shenzhen de plaats in van de Amerikaanse Naomi Osaka, die het toernooi dinsdag vanwege een schouderblessure moest verlaten. Bertens doet voor het tweede jaar op rij mee aan de WTA Finals, waar ze vorig jaar de halve finale haalde.

Makkelijk zal het voor Bertens niet worden om net zo ver te komen als in 2018. Ze speelt haar eerste duel dinsdag tegen Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld. In vijf eerdere partijen won Bertens, die tiende staat op de wereldranglijst, nog nooit van de Australische. Bertens begint het toernooi sowieso met een handicap: Osaka had één van haar drie wedstrijden in de groepsfase al gespeeld voor ze opgaf. Bertens moet de twee partijen die ze van Osaka overneemt allebei winnen om door te gaan naar de halve finale.

Bertens had dit jaar een moeilijke tweede seizoenshelft. Lees ook: De plotselinge onrust en twijfel rond Kiki Bertens

Bertens miste eerder deze maand rechtstreekse kwalificatie voor de WTA Finals. Doordat ze in de kwartfinale verloor op het WTA-toernooi in Moskou, zakte ze weg uit de topacht van de wereldranglijst. Ze werd eerste reserve voor de Finals en mocht in actie komen bij de WTA Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de subtop in het vrouwentennis. Daarin bereikte ze de eindstrijd, die ze zondag in twee sets verloor van de Wit-Russische Aryna Sabalenka.

Vorig jaar had Bertens haar plek in de WTA Finals ook te danken aan de blessure van een andere speelster. Simona Halep, destijds de mondiale nummer één, zegde af wegens een rugblessure. Bertens, ook toen de eerste reserve, verving haar en won twee van haar drie partijen in de groepsfase. In de halve finale kwam ze niet voorbij de Oekraïense Elina Svitolina, de latere eindwinnares.

Bertens won begin dit jaar twee WTA-toernooien, in Sint-Petersburg en in Madrid. Op de grandslams kwam ze niet verder dan de derde ronde. Vooral in de afgelopen maanden vielen de prestaties van de 27-jarige tennisster tegen. Begin september zette ze - vooralsnog tijdelijk - de samenwerking met haar coach Raemon Sluiter stop.