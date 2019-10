Aantal mensen met huidkanker stijgt de laatste jaren sterk

Het aantal mensen bij wie huidkanker is vastgesteld, stijgt de laatste jaren sterk. Sinds 2017 komen er jaarlijks bijna 67.000 nieuwe patiënten bij. Dat komt deels doordat de registratie verbeterd is, maar ook doordat meer mensen ouder worden, schrijft het integraal kankercentrum Nederland (IKNL) in een rapport. Huidkanker is ook de meest voorkomende kankersoort in Nederland.

Het aantal diagnoses neemt toe doordat meer mensen ouder worden, en twee van de drie meest voorkomende huidkankersoorten vooral ouderen treffen. Ook is het IKNL basaalcelcarcinoom sinds 2015 beter gaan registreren.

De drie meest voorkomende vormen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom. De laatstgenoemde is de dodelijkste vorm van huidkanker, maar komt het minst voor. Basaalcelcarcinoom wordt jaarlijks 48.000 keer vastgesteld, 12.000 mensen krijgen jaarlijks de diagnose plaveiselcelcarcinoom.

Overlevingskansen

Na jaren waarin het aantal diagnoses van melanoom alleen maar toenam, is het aantal mensen bij wie nu melanoom is vastgesteld stabiel. Jaarlijks krijgen zo’n zesduizend mensen deze vorm van huidkanker. De overlevingskansen na tien jaar basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom zijn respectievelijk 100 en 90 procent. Voor melanoom is dat 86 procent.

„Huidkanker neemt in Nederland epidemische vormen aan en dit heeft grote maatschappelijke gevolgen”, schrijft het IKNL in het rapport. Het groeiend aantal patiënten legt „een grote druk” op ziekenhuizen en behandelcentra. Het centrum roept daarom op tot meer preventie dan voorheen. Het vermijden van de zon en het gebruik van zonnebrandcrème kan het aantal huidkankergevallen verminderen.

Na huidkanker zijn borstkanker, darmkanker, longkanker en prostaatkanker de meest voorkomende kankersoorten in Nederland.