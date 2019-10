Verdachte bioscoop Groningen zat in traject voor gedwongen opname

Ergün S., de 33-jarige verdachte die zaterdag twee schoonmakers zou hebben gedood in een Groningse bioscoop, zat in het proces om gedwongen behandeling te krijgen. Dat bevestigt een woordvoerder van GGZ Delfland maandag na berichtgeving van het AD.

De GGZ van de Zuid-Hollandse regio had de procedure voor gedwongen opname al in gang gezet, aldus de woordvoerder. Iemand met psychische problemen gedwongen laten opnemen kan echter alleen nadat een rechter daarover geoordeeld heeft. Zover was het bij S. nog niet. Volgens de familie zou de rechter dinsdag langskomen, schrijft het AD.

GGZ Delfland is naar aanleiding van het incident een „onafhankelijk calamiteitenonderzoek” begonnen en heeft een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. „Dit is zeer betreurenswaardig en natuurlijk een schok voor de nabestaanden en alle betrokkenen.”

Psychoses

Volgens het AD had S. last van psychoses en zijn familie zou al langere tijd geprobeerd hebben hem verplicht te laten behandelen. S. zou eerder dit jaar tot vier weken cel zijn veroordeeld omdat hij geweld had gebruikt tegen agenten.

S. wordt ervan verdacht zaterdag in een Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen een man van 56 jaar en een vrouw van 55 jaar te hebben gedood. De slachtoffers, een getrouwd stel uit het Groningse dorp Slochteren, werkten al jarenlang in de bioscoop. S. werd zondag gearresteerd. De politie schoot hem daarbij in de benen omdat hij een dreigende houding aannam en een mes bij zich droeg.