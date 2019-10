Veertien jaar cel en tbs voor doden en begraven moeder

Een 61-jarige man uit Oud-Beijerland heeft een celstraf van veertien jaar en tbs opgelegd gekregen voor het doden van zijn moeder. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandag bepaald.

De vrouw werd eind oktober vorig jaar gevonden in een bos in de buurt van Oud-Beijerland. Daar had de zoon zijn moeder vijf weken eerder begraven, kort nadat hij haar met een tie-wrap had gewurgd in zijn auto. Hij had 40.000 euro van haar rekening gehaald en vergokt, zo zei hij twee weken geleden in de rechtszaal, en hij wilde niet dat zijn moeder daar over begon. De politie vond het stoffelijk overschot van de vrouw nadat bij televisieprogramma Opsporing Verzocht twee tips waren binnengekomen.

De rechter noemde de moord volgens persbureau ANP „een lafhartige daad” en vond dat de man te weinig berouw toonde. Hij zou „berekenend en beheerst” hebben gehandeld.

Het OM had twee weken geleden zestien jaar gevangenisstraf en tbs tegen de man geëist. Hij krijgt tbs opgelegd vanwege een psychische stoornis en alcohol- en gokverslaving. Ook moet de man een schadevergoeding aan de nabestaanden betalen.