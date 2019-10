Twee gewonden bij schietpartij bij Franse moskee

Bij een schietpartij bij een moskee in het zuiden van Frankrijk zijn maandag twee mensen zwaargewond geraakt. De Franse politie heeft één aanhouding verricht.

De slachtoffers zijn 78 en 74 jaar oud. Beiden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het tweetal probeerde te verhinderen dat de schutter een moskee in de stad Bayonne in brand zou steken. De man probeerde bij het vluchten een auto in brand te steken. In de auto van de verdachte werd een pistool aangetroffen.

De schutter zou een 84-jarige man zijn die banden heeft met rechts, melden Franse media op basis van politiebronnen. Volgens Franse media (BFMTV, France Info) was de man oud-kandidaat bij departementsverkiezingen voor het anti-immigratiepartij Front National. De Franse politie heeft nog niets over een eventueel motief bekendgemaakt. Het gebied rondom de moskee is afgezet, meldt de Franse krant Le Monde.

petervermaas Peter Vermaas Schietpartij Bayonne komt op een moment dat Frankrijk alweer weken discussieert over de islam, hoofddoekjes en de compatibiliteit met de republiek. 28 oktober 2019 @ 17:21 Volgen

Dit bericht wordt aangevuld.