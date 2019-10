Trainer Jaap Stam per direct weg bij Feyenoord

Trainer Jaap Stam vertrekt per direct bij Feyenoord. Hij heeft zijn functie als hoofdtrainer neergelegd, meldt de Rotterdamse club maandag. Zijn besluit komt een dag na de 4-0 nederlaag bij Ajax. De technische staf neemt voorlopig de taken van Stam over.

„Ik heb er lang en goed over nagedacht”, zegt Stam in een verklaring. „Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mezelf is als ik een stap opzij doe.” Volgens technisch directeur Sjaak Troost had de trainer nog de steun van Feyenoord en wilde ook de spelersgroep met hem verder.

Wie Stam zal opvolgen is nog niet bekend. Feyenoord hoopt „binnen afzienbare termijn” zijn opvolger te presenteren. Stam was sinds de zomer trainer van Feyenoord, nadat hij werd aangesteld als opvolger van de vertrokken Giovanni van Bronckhorst. Die had de Rotterdammers drie seizoenen geleden naar de eerste landstitel in bijna twintig jaar geleid.

In het handjevol maanden dat Stam trainer was van de Rotterdammers, leed zijn ploeg in elf eredivisiewedstrijden negentien verliespunten. In de competitie staat Feyenoord daardoor na de ruime nederlaag tegen Ajax op de twaalfde plaats, onder stadgenoot en promovendus Sparta.

Na het duel met Ajax wachtten boze supporters Stam en zijn selectie op bij het trainingscomplex van Feyenoord in Rotterdam-Zuid. Op de persconferentie na afloop van het duel antwoordde Stam op de vraag of hij dacht aan opstappen: „Dat soort momenten kunnen altijd komen.”

Martin van Geel

Stam tekende in maart een contract voor twee seizoenen bij Feyenoord. Op dat moment was hij nog interim-trainer bij PEC Zwolle. Hij werd aangetrokken door technisch directeur Martin van Geel en algemeen directeur Jan de Jong. Van Geel vertrok 1 juli uit Rotterdam en niet veel later stapte ook De Jong op. Directe opvolgers werden niet gevonden, waardoor een belangrijk deel van de Feyenoord-organisatie sindsdien wordt geleid door interim-directeuren.

Stam was naast zijn maanden als coach van PEC Zwolle eerder trainer bij Jong Ajax en Reading FC. Bij de Engelse club werd hij na een goed eerste jaar in zijn tweede seizoen ontslagen. Als speler was Stam onder meer actief bij Willem II, PSV, Manchester United en Ajax. De verdediger speelde daarnaast 67 interlands, waarin hij drie keer scoorde.