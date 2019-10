Schietpartij bij moskee voedt verhit islamdebat in Frankrijk

Een schietpartij bij een moskee in het Zuid-Franse Bayonne heeft in Frankrijk een al weken woekerend debat over de islam en vermeende ‘islamofobie’ een nieuwe wending gegeven. Twee gelovigen van 74 en 78 jaar oud raakten maandag ernstig gewond toen zij een man ervan probeerden te weerhouden om de deur van hun gebedshuis in brand te steken. Hij loste vier schoten en stak een auto in brand.

De 84-jarige verdachte is in een dorpje even verderop gearresteerd. De man, door de politie geïdentificeerd als Claude Sinké, was in 2015 namens anti-immigratiepartij Front National kandidaat bij departementsverkiezingen. Hij haalde 17,5 procent van de stemmen, maar werd niet verkozen. Volgens lokale media is hij gepensioneerd spoormedewerker.

Partijleider Marine Le Pen van wat nu de Rassemblement National (RN) heet, heeft de schietpartij direct veroordeeld. Het is volgens haar een „ongehoorde daad” die „haaks staat op alle waarden die door onze beweging worden uitgedragen”, schreef ze op Twitter. Partijgenoten reageerden op Franse tv-zenders geïrriteerd op vragen over de zaak. Terwijl critici de RN er doorgaans van betichten na jihadistische terreur alle moslims over één kam te scheren, waarschuwde nu RN-Europarlementariër Gilbert Collard op tv-zender BFM voor het „op één hoop gooien” van een politieke ideologie en een misdrijf.

Maar het is moeilijk de reacties op de aanval los te zien van het felle debat over de islam dat is losgebrand na een incident waarbij de RN eerder deze maand een hoofdrol had. Een afgevaardigde van die partij eiste in de plenaire vergadering van de regioraad van de Bourgogne dat een moeder die als begeleider mee was op een schooltripje haar hoofddoek zou afdoen. De beelden van de vrouw en haar huilende zoon op de publieke tribune gingen het hele land door.

De RN-afgevaardigde beriep zich op de laïcité, het strikte Franse principe van een tegenover religie neutrale staat. Maar terwijl docenten en leerlingen in het lager en voortgezet onderwijs op basis daarvan geen religieuze symbolen, zoals hoofddoekjes, mogen dragen, geldt die regel niet voor ouders die op schooluitjes mee zijn. Volgens rechtse oppositiepolitici en de omnipresente islamcriticus Éric Zemmour is de hoofddoek „symbool van de politieke islam”. Zij pleiten voor een algeheel verbod.

In Bayonne „heeft het bestoken van moslims zijn effect gesorteerd”, reageerde de hardlinkse politicus Jean-Luc Mélenchon maandag. „Publieke uitspraken moeten niet langer aansporen tot haat.” Eerder die dag werden moslimorganisaties op het Élysée ontvangen. Volgens hun woordvoerder Anouar Kbibech zou president Macron daarbij de „hysterisering” van het debat „buitensporig” hebben genoemd.