Roda JC wacht op de ware verlosser

Aleksei Korotaev dacht in Limburg zijn grote liefde te hebben gevonden, maar door een vreemde samenloop van omstandigheden kwam het nooit tot een gelukkig huwelijk. Eerst zag hij haar ervandoor gaan met een Mexicaanse charlatan, toen was daar de flirt met een Goudse horecaondernemer en inmiddels zou er alweer een Belgische mediatycoon in het spel zijn.

En hij? Hij verdween gaandeweg uit beeld omdat hij zijn woonplaats Dubai al die tijd niet heeft mogen verlaten. Nu dringt de andere partij aan op een scheiding. Want wat is een huwelijk nog waard als alleen papieren de boel bijeenhouden?

Die vraag zal de Zwitsers-Russische zakenman zichzelf ongetwijfeld hebben gesteld nadat hij begin 2017 werd gepresenteerd als nieuwe eigenaar van Roda JC. Hij was de zakenman die Roda gouden bergen en de Champions League beloofde, maar die vervolgens bij terugkeer in Dubai, waar hij woont en werkt, werd aangehouden in verband met een ongedekte cheque van achttien miljoen euro. Hij werd vrijgesproken, maar mag nog altijd het land niet verlaten en kan niet bij zijn geld. Daardoor heeft hij veel minder kunnen betekenen voor de eerstedivisieclub uit Kerkrade dan hij voor ogen had. In plaats van alle aandelen verwierf hij slechts twintig procent.

Toch is de ‘vergeten aandeelhouder’ nog altijd een belangrijke speler in het overnamedossier waarin Roda al maanden in verwikkeld is. Nu Roda dringend op zoek is naar een nieuwe eigenaar, wil de club Korotaevs aandelenpakket het liefst samenvoegen met de circa tachtig procent die nu bijna gratis te verkrijgen is.

Het idee is dat Roda aantrekkelijker is als er niet ook nog een Zwitserse Rus van afstand mee wil regeren. Om die reden reisde Roda-directeur Hessel Meijer afgelopen weekend naar Dubai om met Korotaev in gesprek te gaan. Meijer zou hierbij 340.000 euro hebben geboden voor diens aandelen, een schijntje vergeleken met de vier miljoen euro die Korotaev na zijn entree in de club stak. In ruil voor de aandelen zou de Zwitserse Rus worden ontslagen van zijn bijstortplicht. Ook al kan hij niet bij zijn geld, als eigenaar van twintig procent van de aandelen moet Korotaev een zelfde percentage van Roda’s tekorten afdekken als het bedrijfsresultaat negatief uitvalt. En dit is bij Roda al jaren het geval. De club, elfde in de eerste divisie, maakt structureel verlies.

Drankrekening

Het aandelenpakket van Korotaev is slechts een van de belemmeringen bij een eventuele overname van Roda JC. Wie een meerderheidsbelang wil verwerven in de Limburgse club, verplicht zich om garant te staan en openstaande rekeningen te voldoen. En die zijn er genoeg.

De Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega, die door twijfel over zijn kapitaalkracht naar de uitgang werd geloodst, liet bijvoorbeeld een drankrekening van zo’n 22.500 euro achter bij zijn vertrek begin oktober. Wie moet die betalen? En wie betaalt de twee ton aan het bureau Hypercube, dat een adviserende en bemiddelde rol speelde bij de mislukte overname door Garcia de la Vega? En moet de nieuwe eigenaar ook opdraaien voor het leasecontract van de zestien Mini’s die de club Roda onlangs heeft aangeschaft?

Horecaondernemer Roland Hogenelst uit Reeuwijk schrok van al die bedragen. Nadat Garcia de la Vega zich had teruggetrokken, kwam de eigenaar van franchiseketen La Cubanita deze maand in beeld als de voornaamste kandidaat om Roda over te nemen. Hogenelst sprak al eerder met de adviseurs van de Limburgse zakenman Frits Schrouff, die formeel nog altijd eigenaar is van bijna tachtig procent van de clubaandelen. Een van de beweegredenen van Hogenelst was dat hij via Roda een nieuw horecaconcept in de markt wilde zetten.

De deal, waarbij ook ICT-miljonair Stijn Koster betrokken was, leek binnen enkele dagen te kunnen worden afgerond, totdat de mannen een beter inzicht in de boekhouding kregen. Die was voor hun gevoel niet bijgehouden sinds juni, toen de boekhouder zich ziek meldde. Er lagen stapels ongeopende post en samen berekenden de mannen dat er een tekort van circa 2,5 miljoen euro in het verschiet lag. Bovendien diende Roda uiterlijk maandag 28 oktober een bankgarantie van 906.000 euro te overleggen aan de KNVB. Lukte dat niet, dan dreigde de club net als eerder dit seizoen drie punten in mindering te krijgen.

Door de deadline verliepen de onderhandelingen afgelopen week steeds paniekeriger. Soms duurden ze tot in de nacht, maar tot een definitief akkoord kwam het niet. De bedoeling was dat Hogenelst vrijdagavond 19.00 uur gepresenteerd zou worden aan de pers, een uur voor de thuiswedstrijd tegen NAC Breda, maar al vroeg op de dag meldde de horecaondernemer aan betrokkenen dat hij zich terugtrok: géén deal.

Deadlinestress

Opmerkelijk werd een dag later de naam van een Belgische investeerders aan de pers gelekt: Wouter Vandenhaute, in eigen land onder meer bekend van het door hem opgerichte televisieproducent Woestijnvis. Hij zou, zo werd gefluisterd, honderd procent van Roda’s aandelen willen hebben. Mede daarom zou Meijer naar Dubai zijn gevlogen om Korotaev zover te krijgen om zijn aandelen van de hand te doen. Navraag bij betrokkenen leert dat Vandenhaute echter geen concrete kandidaat is. De vraag is: wie wel?

Maandagavond leek zich een antwoord op die vraag aan te dienen. Toen bleek dat een groep lokale ondernemers de club wil redden, onder wie Stijn Koster, die eerder met Hogenelst wilde instappen. Zij zouden met elkaar voor de bankgarantie van 906.000 euro hebben willen opdraaien. Wanneer hen dat niet zou lukken, dan zou Frits Schrouff nog één keer zijn verantwoordelijkheid nemen en de bankgarantie verstrekken.

De daad van Schrouff, die ernstig ziek is en van Roda af wil, haalt de druk van de zoektocht naar een nieuwe eigenaar. Als ze bij de bond het gewenste document binnen hebben, kunnen zijn adviseurs zonder deadlinestress in gesprek gaan met potentiële investeerders.

Genegenheid voor Roda

Hoewel fans van Roda de voorbije weken veel te verduren hebben gehad, is ook gebleken dat hun club nog altijd veel aanzien wordt toegedicht. Investeerders blijven zich aandienen en lijken er heilig in te geloven dat de club weer opgelapt kan worden, en met de juiste investeringen terug naar de eredivisie kan worden geloodst.

Ook Aleksei Korotaev gelooft daarin. Het klinkt misschien gek, zeggen degenen die hem goed kennen, maar de Zwitserse Rus voelt nog altijd veel genegenheid voor de club die hij in 2017 een glanzende toekomst voorspelde. Zijn aandelen wil hij beslist niet kwijt. Pas als het voortbestaan van de club van zijn beslissing afhankelijk is, wil hij erover denken.

Wat rest is een vraag die waarschijnlijk altijd onbeantwoord zal blijven. Waar had Roda nu gestaan als Korotaev niet was aangehouden en daadwerkelijk de kans had gehad om deze roemruchte voetbalclub omhoog te pompen?