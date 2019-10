President rechtbank Noord-Nederland treedt terug door vertrouwenskwestie

Maria van de Schepop treedt per direct terug als president van de rechtbank Noord-Nederland vanwege een vertrouwenskwestie. Dat meldt de rechtbank maandag in een verklaring. Van de Schepop schrijft dat ze verantwoordelijkheid neemt voor de „onrust” die de afgelopen periode is ontstaan. Albert Ploeger, nu rechterlijk bestuurslid bij de rechtbank, is benoemd tot waarnemend president.

Bij de rechtbank Noord-Nederland zou een angstcultuur heersen en leidinggevenden zouden zich autoritair gedragen, schreef het tijdschrift voor juristen Mr. vorige week. Hierdoor zouden medewerkers geen kritiek durven uiten. Als gevolg van de onveilige werksfeer zou de rechtbank kampen met een hoog ziekteverzuim van gemiddeld 10 procent, schrijft het blad.

In de verklaring gaat Van de Schepop verder niet in op de ontstane onrust. Volgens een woordvoerder van de rechtbank hebben er afgelopen periode „verschillende incidenten” plaatsgevonden die het vertrouwen hebben geschaad. De oud-president schrijft: „Het is belangrijk dat het vertrouwen in de rechtbankorganisatie terugkeert en ik wil dat proces niet in de weg staan.” Van de Schepop was sinds april 2017 president van de rechtbank.

Incidenten

Volgens het tijdschrift Mr. zorgde het vervangen van de bedrijfsarts afgelopen zomer voor onrust en „verbijstering” bij de ondernemingsraad. Ook het terugtreden van de voorzitter van de integriteitscommissie afgelopen zomer werd toegeschreven aan de slechte werkcultuur.

Begin juli werd bekend dat rechter Edzard van Weringh moest stoppen met zijn kritische columns voor het interne netwerk Intro. Hij schreef onder meer over de hoogte van de salarissen en ontslagvergoedingen. Volgens de rechter was Van de Schepop de best betaalde rechtbankpresident van Nederland. Volgens Van de Schepop kreeg de rechtbank klachten over de column waarna werd besloten ermee te stoppen. „Het is niet goed voor de organisatie”, zei ze tegen het tijdschrift.

De waarnemend president gaat zich „de komende tijd richten op het werken aan vertrouwen”, schrijf de rechtbank. Hij zou de problemen bij de rechtbank willen onderzoeken.

Correctie (28 oktober 2019): in een eerdere versie van het artikel stond dat Van de Schepop aftreedt. Dit klopt niet. Ze treedt terug als president van de rechtbank. Dit is inmiddels aangepast.