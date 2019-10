Middeleeuws paneel uit Franse keuken voor 24 miljoen geveild

24 miljoen euro. Dat is de recordopbrengst voor een schilderijtje dat tot voor kort boven het fornuis in de keuken hing van een bejaarde Franse vrouw. Het gaat om een uit circa 1280 daterend paneeltje van de Italiaanse schilder Cimabue, dat zaterdag bij het kleine Franse veilinghuis Acteon werd geveild. Enkele maanden geleden ontdekte een veilingmeester het schilderijtje bij de bejaarde vrouw in Compiègne, ten noorden van Parijs. De eigenaresse dacht dat het een Russisch icoon was. Een ingeschakelde expert herkende het als een werk van de Florentijnse schilder Bencivieni di Pepo (1240-1302), ook wel bekend als Cimabue.

Cimabue is een baanbrekende schilder die zorgde voor een nieuwe richting in de kunst die leidde tot de Renaissance. Tijdgenoot Dante noemde hem in zijn epos De Goddelijke komedie. Van Cimabue zijn slechts twintig werken bewaard gebleven, alle ongesigneerd.

Het aangeboden paneeltje had een richtprijs van 4 tot 6 miljoen euro. Volgens het veilinghuis kwam het winnende bod van een anonieme koper uit het noorden van Frankrijk. „Wanneer het werk van een schilder die zo zeldzaam is als Cimabue op de markt komt, dan kun je verrassingen verwachten”, zei veilingmeester Dominique Le Coent tegen persbureau Reuters over de hoge opbrengst. Nooit eerder is voor een middeleeuws kunstwerk op een veiling zoveel geld betaald.

Op het paneel wordt de geseling van Christus verbeeld. Het zou gaan om een deel van een veelluik, waarvan de andere delen in bezit zijn van de Frick Collection in New York en de National Gallery in Londen. Het ontdekte paneel is gemaakt van hetzelfde populierenhout en bovendien corresponderen de houtwormgaatjes in de drie panelen.