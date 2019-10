Kindermoordenaar Marc Dutroux krijgt opnieuw psychiatrisch onderzoek

De veroordeelde Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux (62) wordt de komende maanden psychiatrisch onderzocht. De rechtbank heeft ingestemd met het verzoek van de advocaten van Dutroux, die hem vervroegd vrij willen krijgen. Dat meldt De Standaard maandag.

Volgens zijn advocaten is de geestelijke gezondheid van Dutroux sinds 2013 niet meer opnieuw bekeken. Een van zijn advocaten wil nu de „psychiatrische gegevens bijwerken”, met oog op de mogelijk vervroegde vrijlating in 2021, aldus persbureau AFP. Dan heeft Dutroux 25 jaar celstraf uitgezeten. Drie psychiaters moeten voor 11 mei volgend jaar een oordeel vellen over de psychische gesteldheid van Dutroux. Hij is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Tijdens het proces, 15 jaar geleden, werd hij door experts beschreven als „een echte psychopaat”, een „manipulator” en „narcistische perverseling”.

‘Geen schuldinzicht’

Jean Lambrecks, de vader van slachtoffer Eefje Lambrecks, zei eerder al tegen een nieuw psychiatrisch onderzoek te zijn. „Wij geloven niet dat Dutroux in die 25 jaar veranderd is. Als er daarvan sprake zou zijn, zouden de slachtoffers en nabestaanden dat wel hebben aangevoeld”, aldus de advocaat van de familie tegenover de Belgische krant De Standaard. „Hij heeft nog altijd geen schuldinzicht, hij toont niet het minste respect voor de slachtoffers”.

Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot een levenslang wegens ontvoering, gijzeling, seksueel misbruiken van zes meisjes en moord op vier van hen. Levenslang komt in België uit op een celstraf van dertig jaar, en na twee derde van de straf kan een gedetineerde mogelijk vervroegd vrijkomen. Dutroux zit inmiddels drieëntwintig jaar vast.

Als de psychiaters concluderen dat Dutroux niet langer een gevaar voor de samenleving is, dan zou hij via een re-integratieproject terug de samenleving in worden geholpen. De vervroegde vrijlating van Dutroux lijkt echter onwaarschijnlijk: vijf rechters zouden dan unaniem tot dat besluit moeten komen. Tegen hun beslissing is geen beroep mogelijk. Dutroux’ handlanger, Michel Lelièvre, heeft in 2018 zijn eerste stappen buiten de gevangenis gezet.