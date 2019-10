Hogere straf voor man die overleden moeder in kist bewaarde

Een 66-jarige man uit Heerlen is in hoger beroep veroordeeld tot tien maanden celstraf, waarvan vijf voorwaardelijk voor het verstoppen van het stoffelijk overschot van zijn moeder. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 15.500 euro betalen, meldt het gerechtshof in Den Bosch maandag.

In 2013 verborg hij zijn overleden moeder in een zelfgebouwde kist in het ouderlijk huis in Oirsbeek. Het lijk werd tweeënhalf jaar later, in december 2015, ontdekt na een melding van buurtbewoners.

Het hof gaat er, net als de rechtbank Limburg eerder, vanuit dat de 91-jarige moeder eind juli 2013 een natuurlijke dood is gestorven. De zoon wikkelde het lichaam vervolgens in plastic folie en maakte van een kledingkast een kist. Hij zette de kist in een aparte kamer op een matras en verbloemde de geur door onder meer ’s nachts het raam open te zetten.

Zoon bleef AOW ontvangen

De man meldde het overlijden al die tijd niet. Op deze manier bleef hij de AOW-uitkering en het nabestaandenpensioen van zijn moeder ontvangen. De man verklaarde „dat hij niet terug wilde naar het niveau van een bijstandsuitkering omdat hij dan te veel zaken op zou moeten geven, zoals zijn katten en auto’s. Hij ontving ten onrechte 72.800 euro en moet nu ruim 15.500 euro terugbetalen aan de pensioenverzekeraar.

De manier waarop de man handelde laat volgens het hof „een grote mate van disrespect voor het stoffelijk overschot van zijn moeder” zien. Hij ging „weloverwogen en beredeneerd” te werk en noteerde de smoezen die hij bekenden vertelde.

Het gerechtshof in Den Bosch legde maandag meer straf op dan de rechtbank in Maastricht vorig jaar. Hij werd eerder veroordeeld tot zes maanden cel.

