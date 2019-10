ForFarmers herstelt nog van grondstoffendomper

Of het nu eens over iets anders mag gaan dan de steun voor het stikstofprotest en Yvon Jaspers. De woordvoerder van ForFarmers zegt het niet met zoveel woorden, maar lijkt het te betreuren dat voor het veevoederbedrijf de publiciteit het afgelopen jaar met name is gegaan over zaken waarbij geen gram veevoer kwam kijken.

Bedrijfsmatig is ForFarmers (27.000 werknemers, omzet 2,4 miljard euro in 2018) een belangrijke speler in de Nederlandse agro-business. De beursgenoteerde veevoederfabrikant is Europees marktleider en naast Nederland actief in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. De winst per aandeel stijgt sinds 2014 onafgebroken; van 46 eurocent tot 58 eurocent afgelopen jaar.

Toch daalt de beurskoers van ForFarmers al een tijd gestaag. Sinds begin dit jaar verdampte 30 procent van de beurswaarde. De oorzaak ligt in prijsschommelingen op de grondstoffenmarkt.

Het ging eind vorig jaar mis, toen ForFarmers de inkoopcontracten voor grondstoffen als graan voor vijf maanden vastlegde – wat niet ongebruikelijk is in de sector. De prijzen waren op dat moment hoog door de ongebruikelijk droge zomer en speculaties over een Russische inkoopstop. Toen deze er niet kwam en de prijzen weer scherp daalden, kon ForFarmers niet reageren.

Er moesten pijnlijke keuzes worden gemaakt: het verlies doorberekenen aan de boeren, of zelf incasseren? ForFarmers koos voor het laatste en verkocht veevoer onder kostprijs, waardoor de halfjaarwinst met 26 miljoen terugliep – terwijl het bedrijf juist meer had geproduceerd. Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam: „Het kostte dus geen business, maar wel resultaat.” Beleggers waren hard: de koers zakte bij de presentatie van de halfjaarcijfers met 8 procent.

Daarbij had ForFarmers om nog een andere reden last van de uitzonderlijk droge zomer van 2018. Door de lage waterstand konden de vrachtschepen die grondstoffen aanleveren via de rivier de IJssel minder zwaar beladen worden. „Het was een perfect storm”, aldus analist Christophe Beghin van zakenbank Kempen.

ForFarmers kwam, los van die storm, recent vooral in het nieuws vanwege de boerenprotesten tegen stikstofregels. De veevoerproducent komt voort uit een coöperatie van boeren en heeft van oorsprong een hechte band met deze beroepsgroep. Toen D66-Kamerlid Tjeerd de Groot opriep tot een halvering van de veestapel, kwam ForFarmers in actie en betaalde een communicatiebureau dat de website van het protest verzorgde en de boodschap van de boeren uitdroeg. De (inmiddels beëindigde) samenwerking met KRO/NCRV-presentatrice Yvon Jaspers, die het imago van het boerenleven positief voor het voetlicht bracht, was een andere poging van ForFarmers om het boerenleven er goed op te krijgen.

Natuurlijk heeft het bedrijf daar ook een zakelijk belang bij: een kleinere veestapel betekent immers minder veevoer. Op het hoofdkantoor in Lochem hebben ze dan ook wel degelijk last van de onzekerheid rond stikstofmaatregelen. Als de veestapel moet inkrimpen, zoals de commissie-Remkes adviseerde, zou dat niet alleen voor de boeren maar ook voor ForFarmers een probleem betekenen. Bijna de helft van de omzet komt uit Nederland. Volgens analist De Boer bereidt de sector zich al jaren op voor op dit soort maatregelen, door op innovatie van het veevoer in te zetten: „Zo ontwikkelt DSM nu een stof voor in het voer die koeien minder methaan laat uitstoten.”

Donderdag stuurt ForFarmers een handelsupdate uit over het derde kwartaal. Omdat die meestal weinig cijfers bevatten, is het voor Beghin vooral de toon die de muziek maakt. „Ze zullen uitstralen dat ze de afgelopen tijd achter zich hebben gelaten, en weer focussen op groei.”