EU keurt uitstel van Brexit tot 31 januari goed

De Europese Unie geeft het Verenigd Koninkrijk drie maanden uitstel om de EU met een deal te verlaten. Dat heeft EU-president Donald Tusk maandag via Twitter gemeld. De 27 EU-lidstaten zullen volgens Tusk maandagmiddag de procedure formeel maken.

Door de verlenging heeft de Britse premier Boris Johnson tot 31 januari om een Brexit-akkoord door het Lagerhuis te loodsen. In de procedure zou ook zijn opgenomen dat het VK eerder uit mag treden, als voor die datum een akkoord wordt bereikt.

EU-onderhandelaar Michel Barnier noemde de bijeenkomst met afgezanten van de 27 lidstaten tegen persbureau AP „zeer kort en efficiënt. Het was een constructieve bijeenkomst en ik ben blij dat dit besluit is genomen."

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019