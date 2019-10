Bouwdemonstranten willen ‘honderden wagens en materiaal’ op Malieveld

Demonstranten uit de bouw willen woensdag hijskranen, betonwagens en ander bouwmateriaal op het Haagse Malieveld inzetten bij hun protest tegen het overheidsbeleid rondom stikstof. Dat heeft protestorganisatie Grond in Verzet maandag aangekondigd tijdens een persconferentie. „De bedoeling is dat het Malieveld vol komt te staan”, aldus organisator Klaas Kooiker.

De organisatie wil het materiaal in de nacht van dinsdag op woensdag klaarzetten, vóór de ochtendspits. Nederland moet „er zo min mogelijk last” van hebben, aldus Niels Wensing van Bouwend Nederland, een brancheorganisatie die het protest steunt. Om die reden roept Grond in Verzet demonstranten op met het openbaar vervoer, gedeelde auto’s of door de organisatie geregelde bussen te komen.

Wensing verwacht dat de organisatie voor woensdagochtend „honderden wagens en materieel” op het Malieveld zal plaatsen. Grond in Verzet roept demonstranten op geen eigen materiaal mee te nemen.

Lees ook dit stuk over het protest: ‘We hebben groter materieel dan de boeren’

Stikstofbeleid

De protestorganisatoren zijn boos omdat de overheid volgens hen niet goed omgaat met de stikstofproblematiek in Nederland. NRC meldde in september dat 18.000 projecten op de tocht staan doordat de Raad van State heeft geoordeeld dat op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer bouwvergunningen verleend mogen worden. Grond in Verzet wil nu dat Den Haag binnen twee weken maatregelen neemt om projecten in de bouw op basis van een nieuw systeem te vergunnen.

Volgens Grond in Verzet „dreigen bedrijven om te vallen en kunnen tienduizenden medewerkers hun baan verliezen”. De protestorganisatie schat de schade van het stilliggen van (bouw)projecten nu al op 1 miljard euro. In een manifest schrijven de organisatoren dat ze van „‘Den Haag’, provincies en gemeenten” verwachten dat die „de blokkade van de vergunningverlening met spoed opheffen en de economie weer laten draaien”. Doen ze dit niet, dan volgen meer acties, aldus Grond in Verzet.

Het manifest van Grond in Verzet is ondertekend door veertig brancheorganisaties die last hebben van het stilliggen van veel bouwprojecten; van aannemers tot makelaars en van de detailhandel tot de transportsector. Naast om stikstof draait hun protest ook om schadelijke chemische stoffen, de zogeheten ‘PFAS’. Bedrijven mogen sinds kort geen grond meer verplaatsen als dat leidt tot hogere gehalten ‘PFAS’ in de grond. Hierdoor ligt bijna al het gebagger en grondverzet in Nederland stil.

Biodiversiteit

De overheid verleende jarenlang via het PAS toestemming voor (bouw)activiteiten die schadelijke stikstof uitstoten in de nabijheid van beschermde Natura 2000-gebieden. Grote hoeveelheden stikstof tasten namelijk de biodiversiteit aan van natuurgebieden, zodat er bijvoorbeeld veel varens groeien en minder diverse flora.

De beëindiging van het PAS heeft ook gevolgen voor de agrarische sector, die verantwoordelijk is voor een groot deel van de stikstofuitstoot. De afgelopen maand zetten boeren meerdere malen tractoren in bij demonstraties op het Malieveld. Door de aanvoer van langzaam rijdende trekkers ontstonden er recordfiles in Nederland.