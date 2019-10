Er zijn drie middelbare scholen vlakbij en ik woon aan de meestgebruikte fietsroute ernaartoe. Je krijgt dan, of je het wilt of niet, elke dag delen van conversaties mee waardoor veel duidelijk wordt over wat de gemiddelde puber bezighoudt. Alles komt voorbij. De gesprekken kunnen fel, verontwaardigd, vrolijk, verveeld, fanatiek, vals, verlangend, furieus, verwonderd of verloren zijn, en zijn een enkele keer ronduit filosofisch. Nu hoorde ik een eersteklasser deze bloedserieuze vraag stellen: „Waarom is kanker eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord?”

