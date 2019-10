Argentinië krijgt met Alberto Fernández weer linkse president

De links-peronistische kandidaat Alberto Fernández koerst af op de overwinning bij de Argentijnse presidentsverkiezingen. Oud-president Cristina Fernández de Kirchner wordt zijn vicepresident.

Fernandez bedankte in zijn overwinningsspeech alle Argentijnen die op hem hebben gestemd, maar waarschuwde dat het land moeilijke tijden voor de boeg heeft.

Het duo van de coalitie ‘Frente de Todos’ versloeg de zittende centrumrechtse president Mauricio Macri, die er de afgelopen vier jaar niet in is geslaagd de economie van Argentinië weer op de rails te krijgen. Zelf zegt Macri dat dat komt door de financiële puinhoop die zijn voorganger Kirchner heeft achtergelaten. Maar zij komt nu weer in het centrum van de macht als vicepresident.

Na het tellen van meer dan 91 procent van de stemmen staat Fernández volgens de Argentijnse krant Clarín op bijna 48 procent en Macri op minder dan 41 procent en daardoor is er geen tweede ronde nodig. Voor een overwinning in een keer is 45 procent van de stemmen vereist.

Macri gaf zijn nederlaag halverwege de Argentijnse avond toe en nodigde zijn 60-jarige opvolger Fernández daarbij uit voor een ontbijt maandagochtend in het presidentiële werkpaleis La Rosada om te praten over een “ordentelijke overdracht”.

Behalve Fernández en de aftredende Macri waren er nog vier kandidaten voor het presidentschap, maar die speelden nauwelijks een rol van betekenis.

Economische problemen

Alberto Fernández heeft tijdens zijn campagne een onmiddellijke lastenverlichting en loonsverhogingen beloofd en gezegd dat hij de toegenomen armoede en honger in het land wil terugdringen. Fernández staat volgens Reuters als gematigd bekend binnen de links-peronistische beweging en wordt geroemd om zijn diplomatieke gaven.

In naam wordt de tot begin dit jaar buiten politieke kringen nauwelijks bekende Fernández dan wel de nieuwe president, maar volgens veel waarnemers komt de werkelijke macht bij vicepresident Cristina Kirchner te liggen. Zij was van 2008 tot 2015 president en haar man Nestor daarvoor al vier jaar.

De Argentijnse economie verkeert met een inflatie van meer dan 56 procent en een tot boven de tien procent opgelopen werkloosheid in zeer zwaar weer en zelfs een negende faillissement is niet uitgesloten. Macri heeft een lening van maar liefst 57 miljard dollar moeten afsluiten bij het IMF en moest daarvoor tot woede van een groot deel van de bevolking de subsidies op nutsvoorzieningen afschaffen.

De hervormingen en bezuinigingen van Macri van de afgelopen jaren hebben de Argentijnse economie dan wel niet aan de praat kunnen krijgen, maar het te verwachten beleid van het peronistische duo Fernández & Kirchner is een nachtmerrie voor de financiële markten. Gevreesd wordt voor hernieuwd protectionisme, nationalisaties, hyperinflatie en het nog verder oplopen van de toch al enorme schuldenberg van Argentinië.