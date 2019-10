Angstcultuur binnen Partij voor de Dieren | IS-kinderen niet hopeloos verloren, zeggen wetenschappers

Tijdens het reces werd er volop doorgeruzied over het terughalen van IS-strijders. Het bestuur van de Partij voor de Dieren is overvallen door interne oppositie. En het kabinet sloeg waarschuwingen van provincies over het stikstofbeleid in de wind.

(ON)RUSTIGE WEEK: Geen Kamerdebatten, geen ministerraad: door het herfstreces was er afgelopen week niet de dagelijkse reuring op het Binnenhof. Maar rustig was het zeker niet. Een overzicht van een levendige recesweek:

ONBETROUWBAAR EN LEUGENACHTIG: Onderling wantrouwen, een angstcultuur. Het blijft broeien in de Partij voor de Dieren na het royement van partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel. Hij is een telg van PINK!, de jongerenafdeling van de partij, die nu de kern van de oppositie tegen het partijbestuur lijkt te worden. PINK! had afgelopen weekend een besloten vergadering. Daar werd het bestuur onbetrouwbaar en leugenachtig genoemd, laten aanwezigen weten aan NRC. Eerder kreeg de partijtop al een mail, ondertekend door vijftig ‘verontruste partijleden’, waarin het royement van Wolswinkel werd afgekeurd. Die mail kwam voor de partijtop totaal onverwacht, maar het verzet groeit nog altijd: inmiddels hebben vierhonderd leden zich achter de brief geschaard. Het bestuur weet niet wie dat zijn, de initiatiefnemers van de brief wel. Het zou gaan om steun breed uit de partij, van gemeenteraadsleden tot fractiemedewerkers. Het partijbestuur heeft tot het snel ingelaste partijcongres in januari de tijd om de interne crisis te bezweren. En vooral om te achterhalen hoe groot de oppositie nu echt is.

STIKSTOFCRISIS: De onrust over het stikstofbeleid is nog lang niet afgelopen. Bij een protest van boeren bij het provinciehuis in Brabant moest de ME vrijdagavond ingrijpen. En na de grote boeren protesten kunnen de bouwvakkers niet achter blijven. Want de realiteit is: als de boeren wat extra wordt gegund, zal dat ten koste moeten gaan van een andere sector, en dan wordt er al snel aan de bouwwereld gedacht. En dus komen bouwvakkers woensdag naar Den Haag om te demonstreren. Overigens niet alleen tegen het stikstofbeleid, maar ook tegen volgens bouwers te lage normen van chemische stoffen. Een van de demonstratieleiders: Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, én oud-minister van Economische Zaken en Landbouw. Het was op dit ministerie en onder zijn bewind dat de nu afgeschoten stikstofaanpak werd uitgewerkt.

Stikstofcrisis II: Ondertussen lopen de spanningen tussen de provincies en het kabinet op. De provincies vrezen dat de maatregelen van het kabinet niet ver genoeg gaan om alsnog te voldoen aan de stikstofeisen. Dat wantrouwen wordt ongetwijfeld gevoed door dat het ministerie twijfels eerder aan de kant schoof. De Volkskrant schrijft hoe de provincies zich al lange tijd zorgen maakten over de rechtszaak die rond het stikstofbeleid liep. De landsadvocaat stelde de provincies gerust: geen nood, dit is allemaal wettelijk verantwoord. Kritische juridische analyses van de provincies werden in de prullenbak gegooid.

HELPENDE HAND: De Nederlandse overheid hield pulsvissers de hand boven het hoofd, treedt nauwelijks op tegen frauderende kustvissers en ook mestfraude wordt volgens sommigen gedoogd. Nu blijkt uit onderzoek van NRC dat de overheid ook de glastuinbouw actief heeft geholpen om zich te onttrekken aan het Europese emissiehandelssysteem ETS, waar vervuilende bedrijven moeten betalen voor hun CO 2- uitstoot. Daardoor hoefden zij tientallen miljoenen euro’s minder te betalen. Eerst moesten honderd tuinbouwbedrijven via het ETS-systeem betalen voor hun uitstoot, dat zijn er nu nog maar vijftien. De bedrijven maakten gebruik van nieuwe regels van de Nederlandse overheid: ze konden bijvoorbeeld hun gasketels als ‘reserve’ aanmerken, waardoor hun installaties te klein waren om mee te moeten doen aan ETS. Dat werd gedaan via een Algemene Maatregel van Bestuur, die niet door de Tweede Kamer hoeft worden goedgekeurd. Gevolg: de tuinbouw gaat de door dezelfde Nederlandse overheid opgelegde klimaatdoelen niet halen.

