Achttien aanhoudingen in Limburg voor illegale tabakshandel

In Limburg zijn maandag achttien aanhoudingen verricht bij invallen in het kader van een groot internationaal onderzoek naar illegale sigarettenproductie en -handel. Dat meldt de fiscale opsporingsdienst FIOD. De achttien worden verdacht van accijnsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. In Stramproy werd een grote illegale fabriek gevonden.

Honderdvijftig medewerkers van de FIOD en tachtig douanemedewerkers deden maandag invallen in vier woningen en veertien bedrijfspanden in Nederland, waarvan de meeste in Limburg. Er zijn ook buiten Nederland doorzoekingen verricht. Bij de invallen is onder meer beslag gelegd op een grote hoeveelheid merkvervalste sigaretten en naar schatting zo’n 45.000 kilo ruwe tabak, zegt de opsporingsdienst.

642.500 kilo tabak

De FIOD vermoedt dat de criminele organisatie waartoe de verdachten behoren meer dan 642.500 kilo aan tabak heeft verhandeld. Dat komt neer op minimaal 67 miljoen euro aan misgelopen accijns. De tabak is vermoedelijk in Italië ingekocht en bewerkt in en verkocht vanuit Nederland. De organisatie zou zich ook bezig hebben gehouden met het kopen, repareren en verkopen van machines voor illegale sigarettenproductie.

De vier hoofdverdachten zijn mannen tussen de 45 en 56 jaar en komen uit Nederland, Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. De andere veertien zijn medeverdachten. Negen van hen werden aangehouden bij de illegale fabriek in Stramproy.

Begin oktober rolde de FIOD een illegale sigarettenfabriek op in Zeeland. Daarbij werden acht mannen uit Oost-Europa aangehouden. In een loods in Kapelle werden 1,5 miljoen sigaretten en 10.000 kilo ruwe tabak gevonden. De opsporingsdienst verdubbelde begin dit jaar het aantal werknemers dat illegale sigaretten opspoort.