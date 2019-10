Aangifte tegen overheid om vuurwerkramp Enschede

Klokkenluider Paul van Buitenen heeft maandag aangifte gedaan tegen de Nederlandse staat en de gemeente Enschede om de vuurwerkramp in Enschede in 2000. In zijn aangifte van 41 pagina’s stelt de oud-Europarlementariër dat overheden de ramp zelf hebben veroorzaakt door ontoereikende regelgeving en hun eigen fouten hebben verborgen.

Volgens Van Buitenen hebben overheden en instanties, zoals het Openbaar Ministerie en onderzoeksinstituut TNO, strafbare feiten gepleegd. Hij beschuldigt hen onder meer van dood door schuld, ambtsmisdrijven, meineed, valsheid in geschrifte, bedrog en misleiding van de rechterlijke macht. Volgens Van Buitenen deugden onder meer de regels voor opslag van vuurwerk niet. Volgens hem lag er te zwaar en te veel vuurwerk opgeslagen.

Falend toezicht van de overheid heeft volgens de klokkenluider een belangrijke rol gespeeld in de toedracht van de ramp. De toedracht van de ramp zou bewust zijn achtergehouden om het slechte toezicht van de overheid op het vuurwerk af te dekken. Bij de ramp kwamen twintig jaar jaar geleden 23 mensen om, raakten bijna duizend anderen gewond en ging de wijk Roombeek grotendeels in vlammen op.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Van Buitenen vraagt om een heropening van het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp. Hij stuurde zijn 1.400 pagina’s tellende onderzoek, waar zijn aangifte op is gebaseerd, vorig jaar al naar de Tweede Kamer om een onderzoek af te dwingen bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Dat werd eerder dit jaar afgewezen door toenmalig OVV-voorzitter Tjibbe Joustra. Nu dreigt Van Buitenen al zijn informatie openbaar te maken als het Openbaar Ministerie niets met zijn aanklacht doet.

Van Buitenen deed de aangifte ditmaal samen met drie andere belanghebbenden op een politiebureau in Enschede. Een van hen is Rudi Bakker, oud-directeur van de ontplofte fabriek SE Fireworks, wie samen met de andere directeur in 2003 in hoger beroep werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Ook oud-rechercheur Jan Paalman en Mathilde van der Molen, een weduwe van de brandweerman die bij de ramp om het leven kwam, ondertekenden de aangifte.