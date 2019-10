Feyenoord dieper in sportieve crisis na zware nederlaag bij Ajax

De sportieve crisis bij Feyenoord heeft zich verdiept na de 4-0 nederlaag zondag in de Klassieker tegen Ajax. De kwalitatieve achterstand op Ajax was in fases schrijnend: in techniek, in tactiek, in snelheid en passing. Feyenoord is door het verlies afgezakt naar de twaalfde plaats in de eredivisie, met 22 tegendoelpunten in elf wedstrijden.

De positie van Feyenoord-coach Jaap Stam staat onder zware druk door de tegenvallende resultaten. Donderdag verloor Feyenoord in de Europa League ook kansloos van het Zwitserse Young Boys. Vorige week speelde de ploeg thuis teleurstellend gelijk tegen Heracles Almelo.

Onder supporters is er veel onvrede over het functioneren van Stam, die afgelopen zomer aantrad na het vertrek van coach Giovanni van Bronckhorst. Woedende supporters verzamelden zich zondagavond bij het trainingscomplex van Feyenoord, op Rotterdam-Zuid, en bestormden de spelersbus.

Voormalig topverdediger Stam (47) oogde aangeslagen in de persconferentie. Bij de vraag of hij denkt aan opstappen, zei hij zondagavond: „Dat soort momenten kunnen altijd komen.”

Stam werd aangesteld door een directieteam waarvan de twee belangrijkste mensen inmiddels vertrokken zijn: technisch directeur Martin van Geel en algemeen directeur Jan de Jong. Twee ‘interimmers’ gaan nu over zijn functioneren: Sjaak Troost, de commissaris die tijdelijk de functie van technisch directeur invult, en Mark Koevermans, de commercieel directeur die na het vertrek van De Jong ook als algemeen directeur opereert. Steunen zij Stam, ook onder deze druk?

Op tactisch en technisch gebied valt er veel aan te merken op Stam. De kritiek zondag was dat hij met een te offensief middenveld begon tegen Ajax, waardoor Feyenoord veel ruimte weggaf. Er zit weinig lijn in de ontwikkeling van de ploeg: goede periodes en wedstrijden worden afgewisseld met een groot verval in niveau. Stam heeft te maken met een ervaren maar ook gemankeerde selectie. Diverse spelers zijn niet fit en kunnen niet twee wedstrijden kort achter elkaar spelen.

De Klassieker, historisch de meest beladen clubwedstrijd in Nederland, miste door twee snelle goals iedere vorm van spanning. De nederlaag tegen Ajax benadrukte het schrale perspectief voor Feyenoord, de op vele gebieden kwetsbare en beperkte topclub – organisatorisch, sportief, financieel.

Het was de grootste nederlaag tegen Ajax dit decennium. Ajax blijft koploper en slaat door het verlies van directe concurrent PSV tegen AZ (0-4) een gat van zes punten.