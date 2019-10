Vlammende Skepta laat met razende raps zaal exploderen

Hiphop Skepta Gezien: 26/10 Afas Live, Amsterdam. ●●●●●

De 37-jarige grime-superster Skepta heeft niet zoveel nodig om de muziekhal in Amsterdam-Zuidoost te laten exploderen. Hij vuurt heen en weer lopend op het podium zijn razende raps af – één man, één microfoon. Vaak een silhouet met een pet op, omrand door felle flitsen en stemmig rood en blauw licht.

Skepta is een boegbeeld van een van de boeiendste Europese muziekstromingen van de 21ste eeuw: de urgente grime die in Londen opkwam via piratenradio en lokale raves, en put uit Britse elektronische muziek, Jamaicaanse dancehall, Amerikaanse hiphop en Europese dance.

Skepta is vaak live te zien in Nederland in popzalen en op festivals. Voor deze headliner-show, onderdeel van zijn Ignorance is Bliss-tour, heeft hij als voorprogramma twee andere Britse acts meegenomen: de opzwepende grime-MC Shorty, onderdeel van zijn Boy Better Know-collectief, en de tussen slow jams en moshpits laverende AJ Tracey.

Skepta in de Afas Live in Amsterdam. Foto Andreas Terlaak

Skepta zelf is live een MC die het publiek steeds opnieuw laat kolken. Zijn flow is doorgewinterd, onvermoeibaar, en vaak ingenieus. Skepta kan snoeihard vlammen terwijl zijn dj Maximum de rauwe, rafelige bassen diep laat brommen, kickdrums hard laat dreunen en geluiden schel laat gieren. Hij is het sterkst wanneer zijn raps de show dragen – puur de wisselwerking tussen zijn dijk van een flow en de harde, vaak tegendraadse digitale ritmes.

De MC onderbreekt die flow in zijn uur lange show vaak door tussen de nummers korte pauzes in te lassen, en iets teveel tracks in zijn setlist op te nemen waarin het refrein of een cruciaal couplet gedragen wordt door niet aanwezige artiesten – waardoor hij op die momenten met het publiek naar vocalen uit de speakers zit te luisteren.

Dat gaat wat ten koste van de energie, merkt hij halverwege ook zelf op. „Jullie begonnen wild,” zegt hij tegen het publiek. „Nu zijn jullie moe. Op jullie tenen! Energie!” Dat lukt, zodra de man op het podium en zijn microfoon zelf weer centraal staan, de beats knallen, en Skepta nog eens toont dat hij live een van de sterkste MC’s is van zijn generatie.