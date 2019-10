Verenigde Staten voeren missie tegen IS-leider al-Baghdadi uit

Eenheden van het Amerikaanse leger hebben een operatie uitgevoerd tegen Abu Bakr al-Baghdadi, leider van de Islamitische Staat. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Andere Amerikaanse media melden dat de IS-leider bij die aanval is omgekomen.

Op zaterdagavond tweette Amerikaans president Donald Trump dat er “iets heel groots was gebeurd”. Een medewerker van het Witte Huis kondigde tegen CNN aan dat de president op zondagmorgen Amerikaanse tijd een persconferentie zal geven, waarin hij naar verwachting de dood van de IS-leider zal bevestigen.

Baghdadi riep in 2014 in een moskee in de Irakese stad Mosul het kalifaat uit, wat gelijk zijn laatste optreden in het openbaar zou zijn. In de jaren daarop verschenen er wel audioboodschappen van de IS-leider. Het mysterie rondom Baghdadi groeide naarmate hij meerdere keren werd doodverklaard. Het Amerikaanse leger bleef op zoek naar de terroristenleider en in februari 2018 werd gezegd dat Baghdadi zwaargewond was geraakt bij een luchtaanval in 2017.

In april van dit jaar verscheen Baghdadi voor het eerst weer in een video van IS, dit keer om de aanslagen in Sri Lanka van diezelfde maand op te eisen. Sindsdien werd niets meer van de Irakees vernomen.