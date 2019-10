Tiental PSV in eigen huis hard ten onder tegen AZ

AZ heeft zondagmiddag voor een grote verrassing gezorgd door PSV in Eindhoven met 0-4 te verslaan. Door onder meer twee doelpunten van AZ-spits Boadu kwam er een einde aan een reeks van 53 thuiswedstrijden waarin PSV ongeslagen bleef.

De thuisploeg speelde het gros van de wedstrijd met tien man. Na iets meer dan twintig minuten ontving basisdebutant Ryan Thomas de rode kaart vanwege een charge op AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø. De beslissing om hem van het veld te sturen werd genomen nadat scheidsrechter Pol van Boekel de VAR-beelden had bekeken. Dat overkwam PSV vorige week ook al twee keer in de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Vlak voor het rustsignaal wist AZ te profiteren van de manmeersituatie. Beide keren was het spits Myron Boadu die het net vond. Eerst werd hij op de linkerflank weggestuurd door Calvin Stengs en schoot hij de bal in de korte hoek langs doelman Jeroet Zoet. Een minuut later was Boadu het eindstation van een vlot lopende aanval over links, waarbij hij een lage voorzet van Owen Wijndal binnentikte.

Verloren wedstrijd

Na rust speelde PSV een verloren wedstrijd. Na 71 minuten vergrootte Jonas Svensson de misère van PSV door de derde Alkmaarse treffer voor zijn rekening te nemen. De Zweed knalde de bal vanaf rechts hard binnen in de korte hoek, waarbij doelman Zoet er overigens niet foutloos uitzag. Vijf minuten later volgde de 0-4 van Dani de Wit, die een hoekschop van Midtsjø knap met de hak tot doelpunt promoveerde.

Door de klinkende overwinning komt AZ net als PSV op 23 punten, maar passeert het de Eindhovenaren op doelsaldo op de ranglijst. PSV moet vrezen dat Ajax, dat later vanmiddag nog in actie komt tegen Feyenoord, zijn voorsprong van drie punten verdubbelt. De Klassieker begint om 16.45 uur in Amsterdam.