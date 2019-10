Na timide start valt alles op zijn plaats voor de Nederlandse hockeyers

Uiteindelijk verlieten de Nederlandse hockeyers het Wagener Stadion met lachende gezichten. Maar de manier waarop Nederland zich dit weekeinde – ten koste van de voormalige grootmacht Pakistan – plaatste voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, gaf veel stof tot overpeinzing.

De ploeg van bondscoach Max Caldas was als torenhoge favoriet aan het tweeluik begonnen. De oud-bondscoach van Pakistan, Roelant Oltmans, had de kansen van de Pakistaanse ploeg tegen Nederland vooraf op de site hockey.nl ingeschat op „minder dan nul procent, als dat bestaat”.

Maar zaterdag aan het eind van de middag, na het eerste duel met de nummer zeventien van de wereld, mocht het Nederlands elftal de handen dichtknijpen met een 4-4 gelijkspel.

Zondagmiddag stelde de vice-wereldkampioen, opnieuw in het Amsterdamse Bos, alsnog orde op zaken: het werd maar liefst 6-1 in de tweede wedstrijd.

Niet vanzelfsprekend

Daarmee is Nederland verzekerd van deelname aan de Spelen van Tokio. Maar zo vanzelfsprekend als dat lijkt, was het niet. Zaterdag verrasten de Pakistanen vriend en vijand met aanvallend hockey. De ploeg deed geen seconde onder voor een zeer matig spelend Nederland, nummer drie van de wereld. Al binnen vijf minuten leidde Pakistan, na een benutte corner van Mubashar Ali.

De beslissende wedstrijd op zondag verliep totaal anders. Nederland was gretig en gaf de Pakistanen geen seconde rust. Het gevolg was een half dozijn doelpunten. Bij elke treffer balde Caldas de vuisten. Bjorn Kellerman opende al snel de score, met een backhand (1-0). In het tweede kwart werd het duel feitelijk beslist. Goals van Van der Weerden (strafbal), Mirco Pruyser en opnieuw Van der Weerden zorgden ervoor dat Nederland bij rust al op rozen zat (4-0). Nadat de ploeg was doorgestoomd naar een onoverbrugbare 6-0, en het feest op de tribunes al werd gevierd, deed Rizwan Ali nog iets terug (6-1).

Valentin Verga namens Nederland in duel met de Pakistaan Umar Bhutta (rechts). Foto KOEN SUYK/ANP

„Ik ben blij. Ik ben trots op de spelers”, zei Caldas naderhand voor de camera van de NOS. „Deze wedstrijd was misschien meer beladen dan een duel op de Olympische Spelen zelf. Het is alles of niks.” Caldas had zaterdag een „timide” Nederlandse ploeg zien spelen, zondag viel alles op zijn plaats. „Dat is sport, high performance. We hebben vandaag echt goed gehockeyd, laten zien dat we de betere ploeg zijn. Zaterdag waren de verwachtingen groot, maar als je de bal niet verovert en te timide en afwachtend speelt wordt het moeilijk. Het verschil met vandaag was groot.”

Caldas weet dat er veel werk te doen valt voor zijn team, in de aanloop naar ‘Tokio’. Maar, zei hij opgewekt: „Mijn vertrouwen in deze jongens is altijd oneindig.”

De Nederlandse mannenploeg is sinds 1936 altijd aanwezig geweest op de Olympische Spelen. De ploeg ontbrak alleen in 1956 (Melbourne) en 1980 (Moskou) door een boycot.

Spanje

Zaterdag hadden de Spaanse hockeyers zich al geplaatst voor de Spelen in Tokio. Dat ging, met heel veel moeite, ten koste van Frankrijk, dat wordt gecoacht door de Nederlandse oud-international Jeroen Delmee. Vrijdag maakte Spanje in Valencia een achterstand van 3-0 goed – het werd uiteindelijk 3-3. Zaterdag wonnen de Spanjaarden met 3-2, mede dankzij een uiterst belangrijke strafbal van voormalig speler van Bloemendaal Xavi Lleonart.