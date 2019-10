Liefdevolle ontmoeting tussen disciplines

Theater/Dans Toneelgroep Oostpool / ICK Amsterdam: All Over – Acts Of Love. Gezien: 25/10, De Meervaart, A’dam. Tour t/m 13/12. Inl: toneelgroepoostpool.nl ●●●●●

Als EL (Ludwig Bindervoet) en Kay (Kendrick Etmon) elkaar ontmoeten in een coffeeshop heeft de een net zijn beste vriendin begraven en is de ander zich hyperbewust van het naderende einde van de wereld. Hoe verschillend ze ook zijn, de kwetsbaarheid van het dealen met het einde verenigt hen.

Met All over – acts of love schreef toneelauteur Hannah van Wieringen haar versie van filmklassieker Before Sunrise: een dialoog tussen twee mensen die voor elkaar vallen, terwijl ze continu in dialoog zijn over leven, politiek, liefde, alles. Op prikkelende wijze onderzoekt de tekst of de opschudding die verliefdheid veroorzaakt een creatieve kracht kan zijn – een state of mind die vastgeroeste systemen kan doorbreken, een manie die broodnodig is om de deprimerende staat van de wereld het hoofd te bieden. Zonder een moment in sentiment te vervallen stelt Van Wieringen de vraag: kan de liefde ons redden?

De wonderschone dialogen worden belichaamd door een prettig speelse Bindervoet en een ontwapenende Etmon, én begeleid door het dansensemble van ICK Amsterdam. Regisseur Marcus Azzini en choreografen Emio Greco en Pieter C. Scholten kiezen er wijselijk voor om dansers dansers te laten zijn en acteurs acteurs; de twee disciplines blijven ieder in hun kracht staan. Vooral in de eerste helft van het stuk levert dat een prettige dynamiek en ambiguïteit op: de acteurs worden omringd door beweging die kleur geeft aan wat ze niet zeggen, als een zwijgend koor.

Als de dans in de tweede helft alsnog veel te illustratief wordt ondermijnt dat de kracht van spel en tekst maar ten dele. De woorden die EL ter afscheid aan zijn vriendin uitspreekt galmen na: „Ik zal nu moeten gaan houden van wat weg is. Dat is nog even een taakje.”