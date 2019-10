‘Ik vind bomen omzagen heerlijk’

In

‘Tot 1 november ben ik nog verantwoordelijk voor onder meer het klantcontactcentrum, de beveiliging, de gastvrijheid en de logistiek in het Zaans Medisch Centrum. Hiermee ben ik eind 2017, vlak na de verhuizing van het ziekenhuis, begonnen. Het werk heeft me enorm geboeid – het laveren tussen bezuinigingen en behoud van kwaliteit. Dat economische, hoe je het beter kunt doen met minder kosten, dat vind ik altijd erg interessant. Daar heb ik de afgelopen jaren ook veel over geleerd. De logistiek is minder mijn ding. Ik heb er wel verstand van, maar in een ziekenhuis is het van levensbelang dat de juiste middelen op de juiste plek op het juiste tijdstip liggen. Daar heb je echt een zwaargewicht voor nodig.

„Dat is de reden waarom ik binnenkort stop. Ik wilde ook al langer voor mezelf beginnen – ik kom uit een ondernemersgezin. Ik ben niet anders gewend. Mijn vader was een Spaanse migrant, die als tolk en vertaler bij Philips werkte. Hij vertaalde de producten en nam dat op band op, mijn moeder tikte de bandjes dan uit. Er werd bij ons thuis altijd gewerkt.

„Mijn vrouw is ook eigen baas. Het enthousiasme waarmee zij bezig is, werkt aanstekelijk. Ze zegt altijd: het is een vorm van topsport, maar het geeft tegelijkertijd veel vrijheid. Straks wil ik als servicemanager aan de slag bij zorginstanties, voor ouderen of gehandicapten. Kijken hoe dingen beter georganiseerd kunnen worden. Ik heb jarenlang genoeg verdiend, ik heb een pensioen opgebouwd en ons huis is afbetaald. Ik kan dus wel wat risico nemen door voor mezelf te beginnen.”

Uit

‘We zijn met 28 euro per maand weinig geld kwijt aan gas en licht. Ons dak ligt vol zonnepanelen en we hebben een allesbrander waarmee we ons huis verwarmen. Ik vind het heerlijk om bomen om te zagen en in stukken te hakken. Het bespaart geld, maar met het hakken kan ik mijn hoofd ook goed leeg maken. Een vriend van me is hovenier, dus vaak als hij een boom moet wegwerken, vraagt hij of ik langs kom. Het is een soort verzamelwoede. Ik weet niet of er een pil voor is, maar ik ben altijd op zoek naar hout.

„Aan eten zijn we ook relatief weinig kwijt. Ik heb de hotelschool gedaan en kan best goed koken, dus ik maak alles zelf. Niets komt uit een pakje of een zakje. Ik kook voor meerdere dagen en wissel om de dag met de gerechten, zo zijn we best goedkoop uit. Buiten de deur eten doen we weinig, ik denk altijd dat ik het beter kan.

„Wat jaarlijks wel een kostenpost is, is onze zeilboot. Het liggeld kost 1.000 euro per jaar en daar komt dan nog zeker 500 euro aan brandstof en reparatiekosten bij. We varen meestal over het IJsselmeer, naar Zeeland of naar de Waddeneilanden. Maar ik ben er ook wel eens mee naar Engeland geweest. Dat is leuk om een keer gedaan te hebben, maar eigenlijk is het heel saai – een rechte koers naar het westen.”