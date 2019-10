Glamourboy Lewis Hamilton is nu ook activist met online megafoon

Ze verschijnen steeds vaker op zijn Instagram-account. Tussen de foto’s waarop Lewis Hamilton poseert voor luxueuze auto’s of in opvallende kleding, al dan niet van zijn eigen kledinglijn. Tussen de beelden van races of kiekjes van zijn bulldogs. Volgens Instagram vereisen de beelden een waarschuwing: pas op, mogelijk schokkend materiaal. Een foto van een neushoorn waarvan de hoorn door een stroper met een kapmes wordt afgehakt. Een video van een koe die met een voorhamer doodgemaakt wordt. Bij de video een dringend verzoek van Hamilton: „Alsjeblieft, koop geen leer”.

De man die naar alle waarschijnlijkheid volgende week voor de zesde keer wereldkampioen wordt, is in alles het buitenbeentje van de Formule 1. Naar zijn prestaties kijkend kent hij amper gelijken: binnenkort zes wereldtitels, alleen Michael Schumacher won er meer (zeven). 83 overwinningen, nog maar acht minder dan Schumacher. 87 keer poleposition, de meeste ooit. Hij zit al jaren in de beste auto, maar zijn talent is onmiskenbaar, en geen coureur is zo consistent en presteert zo goed terwijl de concurrentie steken laat vallen.

Maar dat is maar een deel van Lewis Hamilton, zal hij zelf ook altijd benadrukken. Nog steeds is hij bijvoorbeeld de enige zwarte coureur ooit in de Formule 1. Daarnaast is hij de enige echte ‘celebrity’ die de koningsklasse van de autosport kent – hij geniet van het leven in de jetset, van de vrienden die net zo beroemd zijn als hij. En sinds een aantal jaar is hij ook Lewis Hamilton, de activist. Klimaatactivist en dierenactivist, om specifieker te zijn.

Hamilton (34) wordt steeds uitgesprokener, met sociale media als megafoon voor zijn activisme. Met name Instagram, waar hij 13,3 miljoen volgers heeft. Dat hij wat losmaakt, bleek de donderdag voorafgaand aan dit raceweekend. In de twee weken rust tussen de race in Japan en die in Mexico zette hij berichten met een zorgwekkende toon op zijn profiel, die hij later verwijderde. „Uitsterving van ons ras wordt steeds aannemelijker”, schreef hij onder meer in de berichtenreeks over het klimaat. „Ik wil dat mijn leven iets betekent en eerlijk gezegd is dat tot nu toe niet het geval geweest”, ging hij verder, om vervolgens zijn volgers aan te moedigen veganist te worden. En: „Eerlijk gezegd wil ik alles opgeven.” Waarna mensen vraagtekens zetten bij Hamiltons mentale gesteldheid.

Lewis Hamilton op het Circuit Hermanos Rodriguez Foto Pedro PARDO/AFP

Daar is niets mis mee, zo bleek in vervolgberichten. En donderdag tijdens de persconferentie zei hij „ook maar een mens” te zijn, met de slechte dagen die erbij horen. Maar de berichten van Hamilton bliezen de discussie over de impact van de Formule 1 op het klimaat wel nieuw leven in.

Veganisme

Hamilton besloot in 2017 veganist te worden en predikt sindsdien het evangelie van een eetpatroon zonder dierlijke producten. Hij zweert ook dat zijn succes de afgelopen drie seizoenen voor een groot deel te danken is aan deze verandering van levensstijl. Hij praat er met passie over – een groot deel van zijn persmoment voorafgaand aan de Grote Prijs van België wijdde hij aan de lancering van een veganistische hamburgerketen die hij mede heeft opgezet.

Maar Hamiltons activisme wringt bij zijn critici, die hem maar wat graag hypocriet noemen. Tweevoudig wereldkampioen en oud-teamgenoot van Hamilton bij McLaren Fernando Alonso was van mening dat hij geen recht van spreken heeft als je in de Formule 1 werkt. Dit argument komt vaker langs, ook onder berichten op zijn Instagram-account: Hamilton luidt de noodklok, maar heeft zelf vieze handen, door zijn beroep en zijn glamourleven.

De Formule 1 is ook niet het schoolvoorbeeld van milieuvriendelijkheid. En dan gaat het nog niet eens over het racen zelf. Vooral het transport van alle onderdelen en de mensen, over de hele wereld, is schadelijk voor het milieu. Alle vrachtwagens en schepen met het materieel en de coureurs met hun tientallen vluchten, vele nog met een privé-vliegtuig ook.

Maar Hamilton kreeg ook bijval, onder anderen van oud-wereldkampioen Damon Hill. Hamilton zal veel hoon over zich heen krijgen „als jetsettende F1-ster”, zo schreef Hill op Twitter. „We zijn allemaal in zekere mate hypocriet. Maar als mensen zoals hij zich niet uitspreken, dan gaan we op dezelfde voet door en proberen we niet eens te veranderen.”

Hamilton zelf diende critici tijdens de persconferentie van donderdag ook van repliek. Hij somde op wat hij in zijn persoonlijke leven heeft veranderd of nog gaat veranderen om het klimaat te ontlasten. Zo staat hij ‘op kantoor’ en thuis geen plastic toe, wil hij dat alles te recyclen is, vliegt hij al minder, verkocht hij een jaar geleden zijn eigen vliegtuig, wil hij het ‘hybride’ aandeel in zijn uitgebreide wagenpark langzaam aan vergroten en zijn kledinglijn 100 procent duurzaam maken. Aan het einde van het jaar wil hij naar eigen zeggen klimaatneutraal zijn. „Het is geen snelle fix, het heeft tijd nodig om de gevolgen te zien. Het gaat vooral om jezelf onderwijzen en ik probeer bepaalde gebieden uit te lichten.”

Een vroegtijdig vertrek uit de Formule 1 omwille van het klimaat zal echter niet gebeuren. De zeven titels van Schumacher evenaren, is nog steeds zijn droom. Hij zou de ideale ambassadeur zijn voor de Formule E, de elektrische klasse, zo zei Formule E-kampioen Jean-Éric Vergne vorige week. Maar Hamilton zei dat donderdag niet te zien zitten. „Ik heb helemaal geen interesse in de Formule E.”

