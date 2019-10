Duncan Laurence waagt zich voorzichtig aan gitaren

Pop Duncan Laurence ‘Love Don’t Hate It’ ●●●●●

Zanger Duncan Laurence (25) heeft sinds zijn winst op het Eurovisie Songfestival voor het eerst een nieuwe single uitgebracht. Zijn tweede gepubliceerde eigen nummer, ‘Love Don’t Hate It’, is volgens Laurence ‘een antwoord op de haat die mensen krijgen om wie ze zijn’. Hij schreef het lied in Los Angeles, op uitnodiging van zijn nieuwe platenlabel Capitol Records. Hij werkte onder andere samen met gitarist Sam Farrar van de Amerikaanse band Maroon 5.

Na een kort intro wordt snel duidelijk dat Laurence met ‘Love Don’t Hate It’ voorzichtige stappen zet richting het poprock-genre, zonder teveel af te wijken van het geluid van Songfestivalhit ‘Arcade’. De echorijke drums en opgerolde pianoakkoorden zijn gebleven, maar de koorzang is vervangen door een stevige elektrische gitaarpartij, ingespeeld door Farrar. De combinatie van de instrumentatie en de volle, warme falsetstem van Laurence doet denken aan de muziek van rockband Nothing But Thieves.

De Nederlandse producer Wouter Hardy, die met Laurence samenwerkte aan ‘Arcade’, was volgens de muzikale credits niet betrokken bij de productie van de nieuwe single. Ilse DeLange, zijn coach tijdens zijn deelname aan The Voice of Holland in 2014, zingt mee als achtergrondzangeres. Dat blijkt vooral uit de naamsvermelding, want op de plaat is haar stem nauwelijks herkenbaar.

Laurence presenteerde zijn nieuwe single woensdag in De Wereld Draait Door. Laurence was ‘knetternerveus’ voor zijn optreden, en niet alleen vanwege de hoge verwachtingen na het succes van ‘Arcade’. Hij had ook last van stemproblemen. Het gevolg van een luchtweginfectie, schreef hij twee dagen later op Instagram.

Zijn geplande concerten in Utrecht, Maastricht en Eindhoven van afgelopen week zijn om die reden uitgesteld tot november. Shows van aankomende donderdag en vrijdag in Tilburg en Zwolle zijn vooralsnog niet geannuleerd.

Duncan Laurence speelt op 26 maart in de Ziggo Dome.