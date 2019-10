Drugs aangetroffen op een Nederlands marineschip

Op een marineschip in Den Helder heeft de Koninklijke Marechaussee zaterdag elf kilo harddrugs gevonden, meldt ANP. Vorige maand werd een 23-jarige Nederlandse militair aangehouden op het schip, omdat hij elf kilo drugs in zijn rugzak had. Het schip lag toen nabij Curaçao.

Het schip de Zr. Ms. Johan de Witt was donderdag teruggekeerd uit het Caribisch gebied. Bij terugkomst onderzocht een team van douane en Koninklijke Marechaussee het schip, omdat er vanwege de aanhouding van de militair vermoedens waren dat er meer verdovende middelen aan boord konden zijn.

In het schip werd elf kilo drugs gevonden, dat was verstopt in pakketten. Vermoedelijk gaat het om cocaïne. Ook is al het personeel aan boord gecontroleerd, evenals drie helikopters die op het dek stonden. Onder het personeel en in de helikopters werd geen drugs aangetroffen.

De militair uit Haarlem, die vorige maand is aangehouden, zit nog in hechtenis. Het onderzoek is vooral gericht op zijn betrokkenheid.