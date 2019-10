De jongeren van de Partij voor de Dieren zijn ‘verontrust’ over royementen

Onbetrouwbaar. Leugenachtig. Er vielen afgelopen weekeinde harde woorden over de top van de Partij voor de Dieren op het congres van de jongerenorganisatie PINK!. Vooral zaterdagavond, toen de PINK-jongeren in afwezigheid van bestuurders van de moederpartij vergaderden. Het royement van partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel houdt de gemoederen bezig. Wolswinkel geschorst vanwege uitlatingen in de media? Moet Niko Koffeman [een van oprichters van de PvdD]. die in de media uitgebreid reageerde op die uitlatingen van Wolswinkel, dan niet net zo goed geroyeerd worden, werd vanuit de zaal gevraagd.

Het congres was besloten, media waren niet welkom. Maar volgens aanwezigen was er volop kritiek op de manier waarop de partij Wolswinkel aan de kant had gezet. Men riep dat het partijbestuur disfunctioneerde. Dat er gelogen werd. Wolswinkel, als PINK!-lid ook aanwezig op het congres, noemde het partijbestuur van de Partij voor de Dieren niet zo slim. Wolswinkel was er maar één in een bestuur van zestien mensen – waar waren ze nou bang voor?

De sfeer op het jongerencongres is tekenend voor de crisis waar de partij zich in bevindt. Er is onderling wantrouwen, leden klagen over een angstcultuur.

Veel emotie, vooral boosheid

Op de vrijdag voor de herfstvakantie, drie dagen na het besluit om Wolswinkel aan de kant te schuiven, bleek dat ook op een besloten bijeenkomst voor de tachtig gekozen volksvertegenwoordigers van de partij in Utrecht. Op die avond, bedoeld om uitleg te geven over dat besluit, was er argwaan en ook veel emotie, vooral boosheid.

Maar op hoeveel steun konden de bestuursleden eigenlijk rekenen? De avond ervoor had het bestuur, volstrekt onverwacht, een mail gekregen, ondertekend door 50 ‘verontruste’ partijgenoten, met naam en toenaam. Met de boodschap dat Wolswinkels royement onrechtmatig was. En dat het bestuur daar op een bijzonder congres verantwoording over zou moeten gaan afleggen.

Het bestuur had op dat moment geen flauw idee hoe breed die oproep gedragen werd binnen de partij en of ook volksvertegenwoordigers die ondersteunden. De sfeer werd emotioneel toen vanuit de zaal vragen kwamen over een heersende ‘angstcultuur’ binnen de partij. „We zijn jullie vijanden niet”, was de reactie van het bestuur.

Het royement was ingrijpend, schreef het partijbestuur vervolgens in een interne verklaring aan alle leden. „Een besluit, waar maanden van lange gesprekken met de voorzitter aan vooraf was gegaan.” Om daar aan toe te voegen dat de aanwezige volksvertegenwoordigers en afdelingsbestuurders in Utrecht ‘begrip’ hadden voor dat royementsbesluit.

Een verklaring die de beladen sfeer van die bijeenkomst niet geheel dekte. Want er wáren op die bijeenkomst in Utrecht wel degelijk volksvertegenwoordigers die sympathiseerden met hun verontruste partijgenoten. Die later ook de petitie voor dat bijzondere partijcongres ondertekenden.

Succes heeft een prijs

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 behaalt de partij het ene electorale succes na het andere en groeide het aantal leden tot zo’n 18.000. Maar dat succes blijkt dus ook een prijs te hebben.

De 50 handtekeningen in de eerste mail zijn er inmiddels meer dan 400 geworden. En het bestuur weet nauwelijks wie dat zijn. Alleen een handvol initiatiefnemers kent de namen van de ondertekenaars en hun functies. Melinda Hutters, een van die initiatiefnemers, bevestigt dat die petitie partijbreed gedragen wordt. Zo’n 10 procent van de ondertekenaars heeft volgens haar een functie binnen de partij: van gemeenteraadsleden tot fractiemedewerkers.

En angstcultuur of niet, prominente ondertekenaars staan niet te springen om daar openlijk voor uit te komen. Zoals het Amsterdamse gemeenteraadslid, Anke Bakker. Zij speelt een prominente rol in interne correspondentie van die ‘verontruste partijgenoten’, waar deze krant inzage in heeft gehad. Maar publiekelijk wil ze daar niet voor uitkomen. „Ik ga dat bevestigen noch ontkennen”, zegt ze desgevraagd.

Haar partijgenoot, de Nijmeegse fractievoorzitter, Michelle van Doorn, heeft daar geen moeite mee. Ze vindt dat er grof geschut, ‘mogelijk te grof geschut’ is ingezet met het royement van Wolswinkel. „Leden moeten kunnen meepraten over zo’n zwaar besluit”, zegt ze desgevraagd.

Het partijbestuur heeft inmiddels de vlucht naar voren genomen. In januari komt er alsnog een partijcongres en deze week wordt er gesproken met een delegatie van die ‘verontruste leden’.

De royementsgolf van de afgelopen maanden heeft ook de verhoudingen tussen de partij en haar jongerenorganisatie, PINK! onder druk gezet. Dat begon al toen het Tweede Kamerlid, Femke Merel van Kooten uit de fractie stapte en voor zichzelf begon in de Kamer. Ze nam de vice-voorzitter van PINK!, Angelo Delsen, mee als haar beleidsadviseur. Van Kooten, haar man – die haar als onbezoldigd medewerker in de Tweede Kamer had geholpen – én Delsen werden vervolgens door het partijbestuur geroyeerd. Maar, tot ongenoegen van de moederpartij, werd Delsen niet door PINK! geroyeerd, net als de door de Partij voor Dieren geroyeerde Wolswinkel, die ook het woord nog voerde op het jongerencongres.

Botsing bestuur en PINK!-delegatie

In dat Utrechtse congrescentrum botste het dan ook tussen het bestuur en de aanwezige PINK!-delegatie. Want een van de ondertekenaars in die mail van de dag ervoor, was Katalin Clarijs, secretaris van PINK!. Was die petitie soms een initiatief van PINK!, wilden bestuursleden weten. En realiseerden ze zich wel hoeveel publicitaire schade zo’n actie de partij berokkent? PINK!-voorzitter, Benjamin van Sterkenburg, hielp ze uit de droom: het was niet hun initiatief, maar van leden uit de hele partij.

Het partijbestuur heeft tot het congres in januari de tijd om de interne crisis te bezweren. En vooral om te achterhalen hoe groot de oppositie feitelijk is. Meerdere ondertekenaars bevestigen tegenover deze krant dat ze anoniem willen blijven om hun carrière binnen de partij niet in gevaar te brengen. De werkelijke omvang aan sympathisanten is groter dan die 400 handtekeningen doet vermoeden, bevestigt initiatiefneemster Hutters. „Ik krijg signalen die erop wijzen dat de werkelijke steun veel groter is. Maar mensen zijn ook bang. Om hun functie te verliezen of geroyeerd te worden.”