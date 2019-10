Dave rapt empathisch zijn literaire teksten

Hiphop Dave Gehoord: 26/10, Melkweg, Amsterdam. ●●●●●

Dave is een uitzonderlijke rapper, die gevoeligheid combineert met straatwijsheid. In de Britse hiphop vertegenwoordigt Dave, als Brit met Nigeriaanse ouders die opgroeide in Zuid-Londen, op dit moment de gulden middenweg. Met Little Simz en J Hus vormt hij een nieuwe generatie jonge zwarte Britten, die vertellen over hun achtergrond en toekomst. Bij Dave – David Omoregie (21) – valt zijn zachtmoedigheid op. Hij maakte pijnlijke dingen mee (zijn oudere broer zit in de gevangenis wegens betrokkenheid bij moord), en voelde zich achtergesteld, maar verpakt zijn wederwaardigheden in vriendelijke dictie en deinend gerijm. Dave’s laatste album, Psychodrama, is opgebouwd als een therapiesessie, met bijbehorend zelfonderzoek (‘I don’t know myself no more’). Het album won vorige maand de Britse, prestigieuze Mercury Prize, om zijn ‘onverschrokkenheid’.

Dat Dave in Nederland geliefd is, bleek zaterdagavond. Niet alleen doordat de Melkweg in Amsterdam, uitverkocht was, maar vooral doordat het publiek alle teksten meezong. Dave zelf rapte zijn literaire teksten, vol beeldspraak en slimme woordspelingen, op een doorvoelde manier. Bij elke lettergreep lijkt hij zich af te vragen hoe de luisteraar het zal opvatten. Als de empathische bode van een pijnlijk bericht.

Dave, in oranje broek en wit t-shirt, bracht zijn nummers eerst ingetogen en vervolgens steeds feestelijker, zoals het nummer ‘Locations’ dat live opruiender was dan op het album. Zijn dj zorgde voor trillende bassen en nu en dan een jazzy piano of elektronische aanjager. Doorbraakhit ‘Thiago Silva’, gemaakt met AJ Tracey, over de Braziliaanse voetballer, was een hoogtepunt omdat Tracey kwam meedoen.

Maar hoe gevoelvol ook, Dave in zijn eentje had niet het vuur om steeds te boeien. En juist toen het concert op stoom kwam, hield hij op. Terwijl zoveel mooie nummers nog niet gespeeld waren.