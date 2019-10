‘Bin Laden was een big thing , maar dit is groter’

„Hij stierf als een hond, hij stierf als een lafaard.” President Trump beschreef zondag de dood van IS-stichter en -leider Abu Bakr al-Baghdadi in schrille bewoordingen en bloederige details. Amerikaanse special forces vielen het hoofdkwartier in noordwest-Syrië aan, en doodden „een groot aantal strijders en metgezellen” van Al-Baghdadi. De leider zelf vluchtte met drie van zijn jonge kinderen een doodlopende tunnel in. „Hij jankte, huilde, schreeuwde de hele tijd”, aldus Trump. „Onze honden joegen achter hem aan.” En, zei de president: „De schoft die zo zijn best heeft gedaan om andere mensen te intimideren, heeft zijn laatste momenten doorgebracht in uiterste angst, in totale paniek en vrees, doodsbang voor de macht van Amerika.”

Lees ook: Geheimzinnige Abu Bakr al-Baghdadi was ongekend wreed

Volgens Trump blies Al-Baghdadi zich aan het eind van de tunnel op met behulp van zijn bomvest, waardoor de tunnel instortte. Zijn lichaam was zwaar verminkt, aldus Trump. En zijn drie jonge kinderen kwamen daarbij om het leven – de president wijdde verder geen woorden aan hun lot. „Hij was een zieke, verdorven man, en nou is hij dood”, zei Trump over de IS-leider. „Hij was wreed en gewelddadig en hij stierf op een wrede, gewelddadige manier.”

Trump had zijn inlichtingendiensten naar eigen zeggen „elke dag gevraagd: waar is Al-Baghdadi?” Amerikanen pakten of doodden intussen wel andere terroristen, maar die waren minder bekend dan Al-Baghdadi. Trump zelf maakte in de persconferentie die op zijn aankondiging volgde een vergelijking met de dood van Al-Qaida-leider Osama bin Laden, in Pakistan, in 2011, ook door Amerikaanse commando’s. „Bin Laden was een big thing”, zei Trump. „Maar dit is groter.” Volgens Trump werd Bin Laden pas bekend door Al-Qaida’s aanslagen van 11 september op doelen in New York en Washington. „Deze man”, zei hij over Al-Bahgdadi, „heeft wat hij zelf een ‘land’ noemde, opgebouwd.”

Trumps voorganger, Barack Obama, kondigde de dood van Bin Laden aan op 2 mei 2011. Hij sprak daarbij, evenals Trump, over een topprioriteit voor zijn regering. Ook hij memoreerde de inzet en vindingrijkheid van de Amerikaanse inlichtingendiensten en het leger. Ook hij wees naar hulp van buitenlandse bondgenoten – Pakistan in dit geval – zoals Trump verwees naar „Rusland, Turkije en Syrië, en ook de Koerden hebben wat geholpen”.

Lees ook: Trump: IS-leider Al-Baghdadi gedood door Amerikaanse troepen

‘Er is recht geschied’

De toon van Obama was eerder melancholiek dan triomfantelijk of wraakzuchtig. Hij memoreerde uitvoerig de slachtoffers van de aanslagen van 11 september, stond stil bij „de lege stoel aan tafel” bij de nabestaanden. Tegen hen zei hij: „Er is recht geschied.” Obama hamerde erop dat de VS niet in oorlog was met de islam, „en dat zullen we nooit zijn”. De dood van Bin Laden beschreef hij kort: „Hij kwam om bij een vuurgevecht en onze mannen brachten zijn lichaam mee.”

Beide presidenten prezen de kracht van de VS. In de persconferentie onderstreepte Trump dat de „enorme macht” van de VS nog altijd aanwezig is in de regio en wordt ingezet om olievelden uit handen van IS-strijders te houden en mogelijk aan Amerikaanse bedrijven te gunnen. Al was het maar, suggereerde Trump, om de kosten van de militaire operatie te lenigen. Obama eindigde zijn toespraak met de woorden: „We hebben dit gedaan, niet door onze rijkdom en kracht, maar door wie wij zijn. Een natie onder God, ondeelbaar, met vrijheid en recht voor allen.”