Bertens verliest in twee sets finale van WTA Elite Trophy

Kiki Bertens heeft zondag de finale van de WTA Elite Trophy verloren. In het Chinese Zhuhai was de Wit-Russische Aryna Sabalenka in twee sets te sterk voor de als eerste geplaatste Bertens: 6-4, 6-2.

Bertens maakte bij vlagen een gelaten indruk in de partij van vijf kwartier. Zaterdag bereikte de 27-jarige tennisster de finale in een partij van 2,5 uur ten koste van de Chinese Zheng Saisai. Tegen Sabalenka, veertiende op de wereldranglijst, wist Bertens geen enkel breakpoint af te dwingen en had ze geen antwoord op de harde services van Sabalenka.

Vorige maand verloor Bertens in het Chinese Wuhan ook van de 24-jarige Sabalenka, terwijl Bertens de vier onderlinge duels daarvoor won. Een vijfde zege zat er zondag geen moment in. Sabalenka verloor deze week alleen een set tegen de Belgische Elise Mertens en is de opvolgster van de Australische Ashleigh Barty, nu de nummer één van de wereld.

Eindejaarstoernooi

De WTA Elite Trophy is een eindejaarstoernooi voor de subtop van de wereldranglijst. Aan het toernooi doen twaalf speelsters mee die zich net niet wisten te kwalificeren voor de WTA Finals, waaraan de beste acht speelsters van 2019 meedoen. Bertens greep vorige week naast het laatste startbewijs voor dit toernooi. Ze reist zondag wel als eerste reservespeelster van de WTA Finals naar Shenzhen.

Bertens bereikte in mei als nummer vier van de wereld de hoogste ranking ooit als Nederlandse vrouw. Tot afgelopen zomer presteerde ze constant, maar daarna werden de resultaten minder en kregen onrust en aarzeling vat op Bertens. Ze brak ook tijdelijk met haar coach Raemon Sluiter, die haar nu vier jaar begeleidt. Het is onduidelijk of en wanneer ze weer verdergaat met Sluiter. (NRC/ANP)