Vitesse buigt voor ADO in Gelredome

Vitesse heeft na ruim veertien maanden weer een thuiswedstrijd in de eredivisie verloren. De club uit Arnhem liet zich in het eigen Gelredome verrassen door het laaggeklasseerde ADO Den Haag (2-0).

Vitesse was met een overwinning in punten gelijk gekomen met koploper Ajax. De club uit Arnhem bleef twintig thuisduels op rij ongeslagen. Ajax was op 2 september 2018 de laatste ploeg die bij Vitesse een eredivisiewedstrijd won: 4-0.

ADO leidde al na zes minuten met 2-0, na doelpunten van Crysencio Summerville en Lex Immers. Summerville mag zich met 17 dagen en 361 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit van ADO in de eredivisie noemen. Hij trad in de voetsporen van Jaap Advocaat, die op 3 mei 1959 exact 18 jaar en 42 dagen oud was toen hij de enige treffer van ADO in het verloren duel met Sparta maakte.

Zonder de disciplinair gestrafte Riechedly Bazoer moest Vitesse in de achtervolging. Tim Matavz leek de thuisploeg in de 67e minuut op 2-1 te brengen. Maar de spits stond net een paar centimeters buitenspel toen hij scoorde. Vervolgens verzuimden Bryan Linssen en Oussama Darfalou het duel nog spannend te maken.

Willem II, Heracles en Fortuna winnen streekderby’s

In Almelo won Heracles heeft voor de derde keer op rij een thuiswedstrijd. De Tukkers versloegen op het eigen kunstgrasveld provinciegenoot PEC Zwolle met royale cijfers: 4-0. Voor de verliezende trainer John Stegeman deed de zware nederlaag extra pijn. Hij was tussen 2014 en 2018 de coach van Heracles.

Fortuna Sittard heeft de Limburgse derby tegen VVV-Venlo met ruim cijfers gewonnen: 4-1. Mark Diemers was de gevierde man bij de thuisclub. Hij scoorde drie keer. Dankzij de tweede competitiezege klom Fortuna over VVV naar de zestiende plek. De ploeg uit Venlo incasseerde de vijfde opeenvolgende nederlaag.

De ‘Strijd om Limburg’, zoals het duel vooraf werd genoemd, begon een half uur later. Een loszittend reclamebord aan het dak van het stadion moest eerst worden vastgemaakt voordat de derby kon aanvangen.

Eerder op de avond besliste Willem II een Brabants treffen tegen RKC in het Tilburgse voordeel. Op eigen veld werd het 2-1, dankzij goals van Freek Heerkens en Pol Llonch. Namens RKC kon Stanley Elbers met zijn doelpunt niet meer dan de eer redden. (ANP)