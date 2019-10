Sophie Wilmès wordt eerste vrouwelijke premier België

Sophie Wilmès volgt vanaf 1 december Charles Michel op als premier van België. Dat melden Belgische media zaterdag. Wilmès is lid van de Waalse liberale partij Mouvement Réformateur (MR) en was minister van Begroting in het demissionaire kabinet.

De 44-jarige Wilmès, afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is met haar benoeming de eerste vrouwelijke Belgische premier in de geschiedenis.

Haar aanstelling vindt plaats in afwachting van een nieuwe regering. De huidige regering is demissionair sinds het kabinet van premier Michel in december 2018 zijn meerderheid kwijtraakte en ten val kwam over het migratiepact van Marrakesh.

Afzwaaiend premier Charles Michel liet vrijdag al weten tot uiterlijk begin november aan te willen blijven. Hij wordt vanaf december voorzitter van de Europese Raad.

Sinds dit bekend werd, viel Wilmès’ naam steeds vaker als het ging om het premierschap. Ze zit nog relatief kort in de Belgische nationale politiek. In 2015 kreeg ze als relatief onbekend Kamerlid de ministerpost Begroting.